國民黨台北市議員楊植斗遭辦公室法務主任投訴「惡意解聘」，且薪資與說好的不同。楊植斗回應，薪資認定是天大誤會，黃不僅工作不積極，還抹黑同事「收錢喬事情」，因此預告解聘，並讓黃簽署「非自願離職申請」，以讓黃申請失業補助，不料黃卻反悔不願簽署，並如「超商浩客」情緒失控。

楊植斗辦公室法務主任黃亭翰指出，楊原先說好4萬元薪水，卻沒有任何理由只給出3.2萬薪水，協調後談定3.8萬，最後給出的薪水卻僅3.5萬。楊植斗選舉期間意外摔落木箱腦震盪，他以分身方式幫忙站街頭，無奈最後卻遭如此對待。且楊植斗作為前台北市議員、羅智強的子弟兵，羅過去標榜不幫忙關說、不處理違建案，楊植斗卻全都做了。

他說，前2天遭楊植斗太太通知，因為在外面說楊壞話，認已違反員工該有的基本原則，僅用LINE通知將黃資遣，7月28日之後不用再進入議會辦公室。

楊植斗回覆，對於黃的指控很訝異，內容全無真實。選舉期間開出4萬薪水是因為選舉本就比較累，選上後也清楚告知，議會不像選舉工時那麼長，薪水沒辦法再給4萬，但會自掏腰包給績效獎金。

他解釋，黃今年1月11日突然有如「超商浩克」般，在辦公室大吵大鬧，不滿薪水調降到3.2萬，面談後將薪水定為3.5萬，同時保留績效獎金，只要找議題開記者會見報1場就是1000元，有本事的話，月入5萬應該也不難。而黃談3.8萬是希望兼職美編，但黃做圖要一個上午的時間，根本來不及而遭拒，因此黃稱談好3.8萬只給3.5萬是「天大誤會」。

楊植斗指出，黃自去年12月25日任職至今7個月，一次記者會都沒開，就知道該員在法案工作上並不積極，過去開的記者會都是自己服務選民，找資料作功課後自己處理的，黃唯一的記者會就是抹黑他是慣老闆，令人難過。

他強調，上任後從沒有為難過公務員幹壞事，只能在合法的範圍內，幫民眾想辦法解決陳情案。但黃不只對他抹黑，也把刀砍向辦公室同仁，在外說主任收錢喬事情，但調閱相關的協調會及會勘紀錄並無異常。因此約談黃，要求黃不要隨便誤信謠言。

楊植斗說，豈料在約談後，黃變本加厲，持續在外謠傳未經證實的風聲，破壞辦公室團結，也傷害辦公室的名譽。6月21日發放完端午禮金後，把黃叫至辦公室，以他績效不佳及傷害辦公室等理由，預告將其解聘，並承諾讓黃領薪水至7月，慢慢整理辦公室，也允許黃請假去找新工作，黃則在訊息表示釋然與感謝。

他說明，在7月28日請太太拿著「非自願離職申請」給黃填寫，好讓黃拿著證明領取失業補助，簽完後也會給予一筆優於《勞基法》的遣散費。結果黃反悔，不簽非自願離職申請，並稱要走法院處理、8月一樣會來上班，再次情緒失控在辦公室扮演浩克。