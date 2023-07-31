國民黨總統參選人侯友宜今（31）日率團訪日，展開為期3天的「友誼之旅」，隨團赴日的國民黨智庫執行長柯志恩，分享了侯在班機上仍持續努力的一幕，僅1小時就吸引超過2000人點讚。

侯友宜今日一大早率團前往日本，他說台灣許多縣市跟日本城市互為姊妹市，如新北市就與6日本城市為姊妹市，經常舉辦交流活動，希望台日之間的關係不只有民間活動，此次出訪他將拜會日本國會議員，並向日本政界、僑胞等問好，讓日本友人能夠更了解中華民國在維護區域和平穩定，以及堅定台灣民主自由制度的決心。

柯志恩稍早在臉書分享一張照片，只見柯本人在飛機上閉目養神，但侯友宜卻拿著一大疊資料仔細研讀，讓柯笑說「要選的人，即使生病也要抓住空檔看資料；不選的人，抱著資料在高空中神遊，過程中雖有亂流，終會平安落地。」

一張照片在短時間內就吸引超過2000人點讚，說「永遠支持侯市長，侯總統加油」、「大家一起加油，讓侯友宜進總統府」、「團結一定能衝破難關，加油」、「侯市長身負藍營的重任，真的辛苦了！請多保重身體」。