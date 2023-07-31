花蓮縣政府今年斥資3300萬元，將3條北花線國道客運納入敬老卡與愛心卡的補助方案，65歲以上長者及身障者明日起持卡至臨櫃購票，即能免費搭乘，且每月無上限。（羅亦晽攝）

花蓮縣政府鼓勵65歲以上長者及身心障礙者走出戶外，自10幾年前陸續補助免費搭乘鐵路、市區公車、公路客運及幸福巴士2.0等費用，今年更斥資3300萬元，將3條北花線國道客運納入補助方案，明日起持敬老卡或愛心卡前往臨櫃購票後，即能免費搭乘，且每月無上限。

縣府社會處補助長者及身心障礙者免費搭乘大眾交通運輸工具已逾10年，包括市區公車及公路客運縣境路段、萬榮鄉馬遠社區發展協會、卓溪鄉卓清社區發展協會、富里鄉羅山社區發展協會營運的幸福巴士2.0，及鐵路票價每月600元。

其中，鐵路是社會處目前支應補助項目之最，每年平均約有8萬人次使用，卻因鐵路局電子票證乘車規則及刷卡系統設備等關係，無法直接持敬老卡或愛心卡搭乘，需在乘車後持票根前往戶籍地的鄉鎮、市公所申請辦理，相當不便，因此縣府社會處今年決定將北花線國道客運納入補助方案。

社會處表示，花蓮往返台北的道路交通路程隨蘇花改通車大幅縮短，吸引國道客運業者進駐營運，增加民眾通行兩地的便利性與選擇性，為提升敬老卡及愛心卡的服務便利性及多元性，今年斥資3300萬元，補助免費搭乘首都客運1580（板橋-國道五號-花蓮）線、統聯客運1663（南港-國道五號-花蓮）線，及台北客運1071（南港-國道五號-花蓮）線等3條北花線國道客運。

社會處說，國道客運敬老及愛心車資每趟定價為205元及225元，由於車上未裝設刷卡機，需臨櫃購票，長者或身障者於結帳時刷敬老卡或愛心卡後，車資直接由縣府設定的社福點數補貼，不需再額外付費，每月無上限。

不過社會處長陳加富提醒受補助者，若購票後不搭乘不能辦理退票，且乘車前應由持卡人同時出示敬老卡或愛心卡、身分證件、身心障礙證明及乘車票（乘車票券會註記花蓮敬老、優惠等相關字樣），待工作人員查驗後便能搭乘。

另外，社會處還說，持縣內敬老卡或愛心卡搭乘捷運、輕軌等也享有相關的車資優待，鼓勵受補助者多使用。