人工智慧（AI）聊天機器人程式ChatGPT自去年11月問世後引發全球討論，在大陸執業的台灣醫師吳承瀚所領導團隊近期發現，ChatGPT竟然可以通過中文執業醫師執照考試。吳承瀚團隊目前持續探索AI的醫療應用，盼未來AI能成為醫生與病患之間的溝通橋樑，並輔助醫師鑑別診斷。

吳承瀚是浙江大學附屬第二醫院的腦神經外科主治醫生，同時為浙大醫學院研究生導師、留學生班主任。經過其領導的研究團隊測試，ChatGPT可以通過中國大陸執業醫師考試，且正確回答約72％的題目，分數高於80％以上的應試醫學生。相關成果已刊登於《數位醫療》（Digital Health）期刊。

吳承瀚接受本報採訪時表示，該研究之緣起，是希望了解ChatGPT在臨床醫學上的價值，而證實可通過執業醫師資格考試此一關卡之後，後續的應用才具備一定基礎。

吳承瀚解釋，測試分為筆試與操作考試，前者單純讓ChatGPT回答題目，後者則讓它模擬詢問病人病史、症狀等，以測試與病患交流互動的程度，而ChatGPT的好表現，讓他感到驚訝。

吳承瀚團隊希望，未來AI能在病患與醫生溝通中成為橋樑。他說，病患至大醫院就診排隊費時、實際看診卻僅有幾分鐘，名醫更是如此，導致病患觀感與體驗不佳。若ChatGPT於候診時預先蒐集病患資訊、生成報告供醫師參考，有望成為改善醫病關係的工具。

他認為，AI也可就病例給予醫師提示，成為協助鑑別診斷的輔助工具。此外，AI有機會成為醫療教育的輔助工具，吳承瀚基於ChatGPT，正開發一項概念性的模型，讓AI變成一位病患，以訓練、測試醫學生與患者的互動。

至於未來AI會否取代醫師？吳承瀚直言，無論AI如何發展，人類必定需要參與在醫療流程（環節）之中、由醫師做出最後判斷，不可能完全讓電腦完成。「所以我也不擔心AI會取代醫生，相反地，AI會讓醫生的工作做得更好、更輕鬆。」

吳承瀚進一步提到，人類具備集體智慧（collective intelligence）的特性，由於臨床工作不能犯錯，醫療過程會經過住院醫師、主治醫師、主任醫師的判斷，在層層關卡之後，出錯機率大幅減小，若加上ChatGPT就更小了。他強調，「醫療從來就不應該是某一個人說了算的體系」，因此人的集體策略絕不可或缺。

吳承瀚來自高雄，於北京大學醫學部臨床醫學系畢業後，考入上海交通大學醫學院臨床醫學碩士研究所，再赴比利時魯汶大學攻讀生物醫學博士，畢業後於美國史丹佛大學神經外科繼續博士後研究工作。