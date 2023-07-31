父親節即將到來，各家腕表推出父親節腕表新品，不論老爸喜歡登山或是熱愛海洋，是喜歡冒險的探險家或是文青斯文的紳士，都能找到適合的表款，兼顧了時尚品味與實用功能，是父親節的最佳禮物首選。

喜歡冒險且熱愛海洋的父親，可考慮歐米茄（OMEGA）海馬潛水300m腕表，這款在1995年007系列電影《黃金眼》中詹姆斯龐德佩戴的腕表，相信父親肯定記憶猶新，該款表歷經數度的改款與功能再進化，30年來依舊時尚。

喜歡冒險且熱愛海洋的父親，可考慮歐米茄海馬潛水300m腕表，18萬5000元。（OMEGA提供）

雷達表Captain Cook庫克船長電漿高科技陶瓷鏤空腕表，13萬1600元。（TAG Heuer提供／陶福媛台北傳真）

海馬潛水300m腕表今年採用海洋藍色的主題色系，充滿了探險精神，標誌性細節包括波浪紋表盤、鏤空指針、排氦閥門等招牌經典設計，是潛水最佳的時尚裝備，也是一款象徵堅毅與無畏精神的腕表。

韓國男星魏嘏雋佩戴泰格豪雅Monaco Chronograph 鏤空計時綠松色腕表。（TAG Heuer提供／陶福媛台北傳真）

雷達表（RADO）在父親節推薦Captain Cook庫克船長系列電漿高科技陶瓷鏤空腕表，適合風格狂野、充滿個性品味的父親，電漿高科技陶瓷不僅耐磨耐刮，且充滿時尚感，鏤空表盤的設計可觀賞到機芯運轉的美景，是款兼具可靠性、精準度和原創性的腕表。

泰格豪雅Monaco Chronograph鏤空計時腕綠松色款，37萬200元。（TAG Heuer提供／陶福媛台北傳真）

以研發高科技陶瓷技術著稱的雷達表，採用環形拉絲電漿高科技陶瓷打造表殼和表帶，神秘、深沉的碳灰色調，搭配機芯裝飾的玫瑰金色拉絲中央橋板，時尚的色彩對比，更添品味。

泰格豪雅（TAG Heuer）在父親節推薦Monaco Chronograph鏤空計時綠松色腕表，Monaco腕表誕生於1969年，是全球首款方形防水表，也是品牌的經典傳奇。今年泰格豪雅推出首款鏤空設計的TAG Heuer Monaco Chronograph鏤空計時腕表，且是最受表迷喜愛的松綠色款，採用高科技鈦金屬表殼，並以綠松色表盤搭配鮮紅色漆面指針，擁有極高的辨識度。

除了超精細工藝打造的鏤空表盤之外，該款表首開先河在日期視窗上使用夜光塗層，並在時標與指針上手工填入Super-Lumi Nova夜光塗層，增添前衛與充滿未來感，在低光線的環境中可以輕易讀取時間。