江宏傑27日到日本召開國際記者會，喊話前妻福原愛履行日本法院的裁判，而福原愛卻主張「日本司法尚未確定」，掀起熱議。日媒分析若女方不服判決結果，需在2周內提出準抗告，日媒也普遍給出對於此事立場，認為福原愛應該先配合法院的裁決，雙方再繼續透過法律程序協商。

近日江宏傑遠赴日本開記者會並落下男兒淚，對福原愛喊話希望她能尊重台灣及日本的司法，不要再擺爛搞失聯，江宏傑也表示，會研究日本跟新加坡間是否會有司法互助，希望能與福原愛好好將所有事情解決，而福原愛則是在記者會前就發聲明提醒江宏傑台灣法院法官要求不得對外公開本件案件內容，也指出「日本的裁定只是暫時處分，並不是最後的判決」。

據日本體育報媒體人推測，福原愛方面有提出上訴，因此強調「判決尚未確定」，然而一審結果是否會逆轉，都還不清楚。體育報體育線記者補充，若不服家事法院判決，2周內可以提出「準抗告」，「準抗告」指的是針對不服法官判決時，向法院提出取消或變更的要求。此外，田村勇人律師分析，福原愛並未遵守家事法院的「保全命令」，會被視為沒有遵守法院程序，往後自己爭取權益時，有可能會被法院「冷淡」以對。

綜合多家日媒報導，大多都認為福原愛應該先配合法院的裁決，雙方再繼續透過法律程序協商，然而福原愛以不服判決的態度應對。而對於江宏傑方的律師申請強制執行，日媒《Sponichi Annex》引述統計，近5年相關案例進展到強制執行，成功率約34%。