在前台北市長柯文哲任內決定成功市場改建「半地下化」，讓攤商擔憂生意受影響，成功市場自治會偕同250攤商及周遭居民在31日來市府遞交陳情書，並大喊「成功市場要生存、市場不要地下化」。由於成功市場自治會認為來接陳情書的市場處副處長層級太小，現場大喊「蔣萬安出來（接陳情書）！」，最後由副秘書長張溫德接下。

台北市市場處在2015年9月與成功市場攤商及周遭居民協調會，取得成功市場改建採「半地下化」共識。陳中明今解釋，當時因為許多居民都同意成功市場改建地下層，攤商只能「有口無言」，也說服不了市府，且他們一直以為「半地下化」，是指市場一半在地上層、另一半在地下層。

陳中明表示，後來才知道「半地下化」指綠地廣場蓋在上層1.2公尺、市場建在5.7公尺深的地下室，他因此在台北市長競選時期向蔣萬安陳情過，也在蔣萬安今年4月來市場的時候再度陳情，蔣回覆會考慮。

陳中明表示，眼看市議會通過成功市場改建預算，市場處近日也來公文也未更改設計，攤商只好來市府遞交陳情書，希望別讓成功市場埋在地下。

施姓攤商表示，市場地下化至今沒有成功先例，像是龍山商場開在地下室，現在根本蚊子館，浪費老百姓納稅錢，現在又要花錢把成功市場地下化，真的很令人困擾，施工、封路也影響居民。

施姓攤商強調，攤商只是想有個生存空間，在地上層做生意而已，尤其他們從小跟著周遭居民長大，也不希望看著居民採買不方便，希望蔣萬安聽見攤商的訴求。

林姓攤商淚訴，她在成功市場擺攤50年，一直都靠市場生活，如果搬到地下室擺攤，空氣不流通，附近居民跟老人家也不好行動，生意一定大受影響，簡直死路一條，真的很希望市府幫幫攤商。