六方科-KY（4569）於今（31）日以每股66元正式掛牌，為台股資本市場汽車類股再添新生力軍，開盤衝上122.5元，最高觸及124.5元，漲幅逾80％，儘管大盤盤中轉黑，但六方科-KY盤中股價仍達115元，中籤戶每張現賺約5萬元。

六方科-KY資本額3.1 億元，六方科表示，公司專注於高品質及利基型市場，在汽車、工業應用、3C電子和醫療等四大領域提供精密的車削、銑削和沖壓產品，通過國際Tier 1整車廠、光通訊品牌廠和記憶體大廠認證。

另隨著節能減碳意識抬頭和人工智慧的興起，六方科-KY指出，已開發出純電動車、氫燃料電池車、機械手臂和穿戴裝置等新應用產品，未來營運成長可期。

六方科去年和今年第一季營收分別為13.1億元及3億元，營業毛利分別約為 3.3億元和0.6億元，每股純益則為10.65元及1.02元。以目前在手訂單來看，六方科預期，下半年營運將回暖，高附加價值工業類產品有望貢獻超過30％營收，而與客戶合作開發的缸內直噴（GDI）與傳動系統等高毛利新產品，也可隨全球新車銷售增加挹注營收，預估上下半年營收比重約為4比6。

此外，六方科-KY強調，公司成立至今逾30年均為營運獲利，且截至2023年第一季並無向銀行借款，為無負債經營，負債比僅為8.33％。