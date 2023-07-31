新竹縣1名40歲林姓婦人因心跳變快變亂出現心悸，伴隨胸痛、胸悶、頭暈的情況，到中醫大學新竹附設醫院求診，經過診斷確認是初期的陣發性心房顫動病症，院方建議使用冷凍氣球肺靜脈燒灼術，經過2個小時手術，林婦出院後症狀解除，目前持續追蹤觀察。

心臟血管科主任林圀宏表示，冷凍氣球肺靜脈燒灼術，主要針對陣發性心房顫動的病人，在左心房後面四條肺靜脈，利用氣球填充液態一氧化氮，讓氣球達到零下負50到負60度的低溫，以此低溫對肺靜脈入口的一整圈細胞造成破壞，達到阻絕肺靜脈跟心房電氣連通的效果，避免心房顫動再度發生。

他並說，冷凍氣球肺靜脈燒灼術治療適合三大族群，首先是心房顫動發生時間不長，仍然處於陣發性的，心臟亂跳一陣後還是會恢復正常，其次是吃藥後心律會恢復正常的病患，以及心臟結構還不至於因長期心房顫動造成心房擴大情形下的患者。

除了冷凍氣球導管之外，還有一種冷凍燒灼導管，它在導管的前端形成一個比較小的冰球，針對小區域性的細胞，不正常的傳導部位，也可以達到指向性冷凍破壞的效果，適合心臟比較小的病人，特別像孩童。

冷凍燒灼的溫度下降是比較緩慢的，可以隨時終止回溫保障安全；同時在形成冰球之後，導管與心臟會形成一個固定的效應，導管不會有移動、滑動的現象產生；除了適合小朋友，也適合異常傳導神經就剛好長在正常神經的隔壁、附近的患者，可以精準又安全的治療。