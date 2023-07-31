2024總統大選距今僅剩半年左右，觀察主要參選人的支持度，民進黨賴清德持續領先，民眾黨柯文哲近期連續兩次在《TVBS》民調中站穩30%，而國民黨侯友宜雖小有增長，但依然落居第三。對此，一向支持侯友宜的前立委沈富雄表示，自己的預測出現失誤，要向全國人民道歉。

《全民平評理》主持人平秀琳近日詢問沈富雄，「最近怎麼一直講柯文哲很厲害，以前都覺得他很不行。」沈直白回應，柯是很厲害的，他原本認為九合一大選後，柯會不成氣候，這是最大的失誤，「如果因為我的失誤，讓大家真的有一段時間被我誤導的話，在這裡向全國人民道歉。」

沈富雄分析，柯文哲支持度當前已爬到30%、而且很牢，掉下恐怕也不會跌破20%，這點不但了不起，也讓國民黨不知如何是好。沈富雄還指出，自己身為評論員，是看數字講故事，但現在民調數字完全出乎大家預料，不只是柯文哲厲害，還有另外一個重要的原因，「大家討厭民進黨，看不起國民黨。」對於2024總統選情走向，沈富雄表示，在上述因素沒有改變之前，柯文哲是坐收漁利，這個人不只很努力，也很幸運，「甚至可以說有一點不勞而獲。」

此外，沈富雄進一步分析，當前民進黨耍不出什麼花樣，選情變得非常呆板；國民黨要平亂；因此目前真正需要思考未來的只有柯文哲，「他會在總統參選登記完的一個禮拜，或登記前要何去何從這點，陷入一個長考。」

沈富雄最後直言，柯文哲要考慮自己的未來、民眾黨的未來、國家的未來。沈還坦承，「我有一點羨慕柯文哲目前的位置，他可以很從容的以個人、政黨、國家的角度來思考，這跟國民黨不一樣，藍營現在命都要沒了，國民黨處境是遠遠不如柯文哲。」