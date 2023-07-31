國科會「111年度大專學生研究創作獎」日前揭曉，明新科技大學多媒體與遊戲發展系來自香港的學生陳美儀，在辛靜宜老師指導下，以「虛擬主播實作計畫」獲獎。辛去年指導學生邱郁云，以「RPG MAKER 遊戲學習實作計畫」獲獎，是桃竹苗地區連續2年都有獲選國科會大專學生研究創作獎的科系。

將升大四的港生陳美儀從小喜歡畫畫，高中就讀設計科系，因看好科技藝術及台灣遊戲軟體業發展，選擇來台灣升學，曾獲得僑務委員會「111年度傑出僑生獎」、愛迪斯科技「2022元宇宙虛擬偶像角色設計大賽優選」等榮譽。

陳美儀說，會以「虛擬主播」為計畫主題，是因系上常辦電競賽，真人主播人手不足、經驗傳承不易，常鬧「人才荒」，於是她以繪畫專長，提出自製虛擬主播代替真人主播的構想。

在辛靜宜老師的指導下，將2D人物建置3D模型，再利用相關軟體追蹤操控者臉部表情，實際以「虛擬主播」直播電競賽事，解決賽事主播荒，也鼓勵內向或恐懼鏡頭的同學有機會擔任「虛擬主播操控師」，讓有心當直播主的同學也能跨出經營自媒體的第一步。

邱郁云去年以「RPG MAKER遊戲學習實作計畫」，用「以遊戲學習方式，跨越程式門檻」的教材軟體，在辛靜宜老師指導下，運用RPG Maker「編輯遊戲內容同時也可以進行遊戲」的特性，實作出一款具多重關卡的「Game Master」遊戲，讓沒有程式基礎的人，以「破關」方式建立變數與事件的程式觀念，獲得「110年度大專學生研究創作獎」。

邱郁云經過大學四年的程式學習，認為程式能力在遊戲軟體業很重要，已經畢業的她持續精進，目標是成為程式教育講師。

明新科大多遊系曾俊霖系主任表示，國科會每年公開徵求大專學生研究計畫，經審查通過的研究計畫予以研究助學金補助，多遊系學生連年獲獎，是桃竹苗地區連續2年有獲選國科會大專學生研究創作獎的科系，也展現該科系師生研究創作的優異學術成果。