李玟老公Bruce和繼女現身了。（中天新聞提供）

永遠懷念一代歌后 李玟 追思會 In Loving Memory of CoCo Lee Memorial Service

【LIVE直播】花籃簇擁歌迷追思 李玟香港告別式現場｜2023.07.31 @ChinaTimes

天后李玟（Co Co）本月5日辭世，享年48歲，家屬於今（31日）下午4點在香港殯儀館設靈，晚上6點到10點開放給歌迷追思，8月1日上午10點30分出殯，李玟老公Bruce跟2個繼女約莫下午3點45分抵達殯儀館。

李玟二姊李思林在YouTube頻道直播李玟的告別式，一開始先播放眾星追思影片，集結成龍、郭富城、蔡依林、鄧紫棋、侯佩岑、黃曉明以及主持人陳魯豫等人道出對李玟的思念，眾人都不捨李玟離世，網友看了紛紛留言：「真的好想她」、「懷念李玟」、「哭爆了」。

李玟生前人緣極好，演藝圈眾好友紛紛表達哀悼，天后張惠妹與經紀人陳鎮川的致意花籃稍早送達靈堂，阿妹在花牌上寫著「妳是永恆」，陳鎮川以「妳的歌聲 就是天使」哀悼，世界各地粉絲也趕赴香港送李玟最後一程。

阿妹與陳鎮川花籃致意。（中天新聞提供）

靈堂外現況。（中天新聞提供)

依照白髮人不送黑髮人的傳統習俗，李玟高齡84歲的母親確定缺席告別式，李玟2個姊姊已在日前挑選李玟遺照，是她2013年推出專輯《盛開》所拍的照片，她們都認為照片中的李玟笑得燦爛、就像天使，衣服也是她生前最愛的白色。

李玟告別式扶靈人士為李玟的姊夫何錦麟、音樂上的伯樂姚謙、資深歌手甄妮、華納音樂高層Jonathan Serbin、摯友彭文慧、主持人楊楊、李玟中學同學及生前好友等8人，明日火化後於10時半大殮出殯。此外，訃聞強調拒收奠儀，期盼親友能將此心意贈予公益，延續李玟生前樂善好施的精神。