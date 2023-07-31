澳洲政府表示，少量牛隻抵達印尼一段時間後，被驗出牛結節疹。印尼已暫停從澳洲4養牛場進口活牛。

路透社報導，澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）今天在聲明中表示，該國官員正與印尼合作，以向市場參與者保證，澳洲出口的動物都符合印尼的規定，包括不含牛結節疹（lumpy skin disease, LSD） 。

他表示，已對牛隻展開快速診斷檢驗，以協助受衝擊的養牛場恢復出口。

牛結節疹會引起水泡並使產乳量下降，是一種具高度傳染力，影響牛和水牛的病毒性疾病，藉由蟲咬傳播，但不會對人類構成風險。

瓦特表示，澳洲沒有牛結節疹疫情，該國也持續由其他養牛場向印尼輸出牛隻。

澳洲首席獸醫官施普（Mark Schipp）表示，鑑於印尼有牛結節疹疫情，牛隻運到印尼後驗出陽性反應並不令人意外。去年初，印尼首度通報牛結節疹案例。

資料顯示，印尼是澳洲活牛出口的最大市場，在2021年到2022年約占56%、價值約9億澳元（約新台幣191億元），是澳洲北部重度倚賴的貿易。

至於受印尼暫停進口影響的出口數量，澳洲當局未提供具體數據。（譯者：李晉緯/核稿：劉淑琴）1120731