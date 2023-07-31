品牌廠華碩（2357）搶拓商用市場商機，宣布自即日起與亞洲共享辦公領導品牌「JustCo」合作，推出華碩可攜式螢幕ZenScreen專屬租賃服務，華碩同時也可為其推薦品牌。雙方將提供更優質的設備與環境，讓專業人士在共享辦公空間裡能坐擁有高效便捷的工作體驗。

具輕巧機身設計的華碩ZenScreen可攜式螢幕，便於攜帶，無論是在辦公室、咖啡廳還是旅途中，都能快速且直覺連接自己的筆記型電腦或平板電腦，隨時隨地擴展作業視窗，即刻延伸精彩「視」界。

JustCo打造具強大網路基礎設施和現代化的共享辦公環境，能為ZenScreen用戶提供穩定、高速的連網及優質空間，且不管是處理大型文件、執行多媒體編輯或參加遠距會議，皆可有極致流暢而高效的執行體驗。

此回雙方的合作亦提供更多靈活性和選擇，用戶可根據個人需求、使用情境，租賃不同規格的ZenScreen螢幕，例如獨立工作、團隊合作，或是與業界專家交流等，都能享有最合適完美的解決方案。

此外，華碩的「暑假大Fun送」活動也宣告開跑，即起至9月15日為止，消費者凡於活動期間購買指定螢幕，並前往官方網站完成登錄，華碩就送出市價NT$1,380元的「ASUS CW100無線鍵盤滑鼠組」。