前總統李登輝去世3周年，國史館接連兩天舉辦新書發表會及研討會，李登輝之女李安妮今天表示，透過活動的過程和所呈現的實景，她更確定「李登輝紀念圖書館」設置的必要性。李登輝的確不需要紀念，因為這三個字是一個概念，不僅要永遠存續於台灣這塊土地上，更應該讓「李登輝學」存在國際的脈絡中。

李安妮指出，今年是李登輝的百歲冥誕，即便李登輝基金會規劃了一整年「朝向台灣的意志：李登輝100微型行動展」系列活動，但基金會和國史館所舉辦為期兩天的新書發表與學術討論會，可以說是一整年系列活動的最高潮。

這兩天的活動內容包括《李登輝總統僚屬故舊訪談錄》新書發表，及《李登輝總統資料庫》開放使用，暨學術討論會。她說，自從接任李登輝基金會董事長之後，處理每一件李身後的事情無不戰戰兢兢。

李安妮表示，她一方面要謹記父親生前所交代，對於他的過去絕對不要歌功頌德或造神，另一方面對於爸爸所遺留下的東西，她又認為不應該僅僅在意手中的擁有權，而是應該賦予它們更多的生命。

因此兩年前她就開始將這些「資產」透過公共財化，讓台灣人民一起來為它加值。在國史館長陳儀深以及身邊多位朋友協助下，她的這些想法一點一滴慢慢在落實。

李安妮透露，有關討論會的名稱是她和陳儀深經過多次充分溝通。她很期待對於爸爸的討論不要永遠停留在「民主先生」的概念下，因為「李登輝」是一個具高度cross cutting的概念與研究領域，換言之，要多面向、多層次、多元化去分析討論，也就是陳儀深所說的要立體化去討論它。

她說，透過活動的過程和所呈現的實景，她更確定了「李登輝紀念圖書館」設置的必要性。設置圖書館的目的絕對不是因為李登輝愛讀書，也絕對不是為了捐贈家裡的藏書，而是對台灣這塊土地，居住在上面的人民而言，我們需要有一個場所，這個場所不僅僅是一棟建築物而已，它必須是一個具有生命力的有機體。

從她過去5年多和Rich ＆ Oliver共同經營台北NPO聚落的經驗，李安妮有信心堅信即便是一棟老舊建築，只要注入活水、賦予生命力，它就會自然形成一個有機體，持續茁壯成長。

她強調，李登輝的確不需要紀念，因為這三個字是一個概念，這個概念不僅要永遠存續於台灣這塊土地上，更要如蘇彥圖研究員在綜合座談時所說的，台灣人更應該讓「李登輝學」存在國際的脈絡中。