天主教聖馬爾定醫院社工人員為民眾說明器捐。（天主教聖馬爾定醫院提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市天主教聖馬爾定醫院今天舉辦器捐宣導活動，詢問者比同意簽署者多，而根據器官捐贈推廣中心的統計，國內目前有萬餘人等待器捐，其中等候腎臟移植者最多有8310人，卻僅有80餘人已進行移植手術。

嘉義市天主教聖馬爾定醫院指出，根據器官捐贈推廣中心統計，2023年台灣有效等候接受器官移植的病人共有1萬0966人，其中等候腎臟移植者最多，有8310人，而已進行移植手術者卻僅僅只有87人。

聖馬醫院為讓民眾能更了解器官捐贈的內容與發揮大愛延續生命的意義，即日起辦理1周的器捐宣導，每天上午9點至11點半，在一樓大廳有不同的活動，包括有獎徵答、器捐小遊戲，參加就有機會獲得精美小禮物。

聖馬醫院社會服務科主任蘇芳滿表示，台灣民眾對器官捐贈普遍有根深蒂固的認知偏見，也較不想去了解，因而推廣器捐困難；器官捐贈是尊重生命的大愛善行，讓受贈者有機會重生，圓滿另一個家庭，也能節省醫療資源。