凱特哈德森在《房產兄弟：A咖報恩計畫 》中後院規劃一個地擲球場。（TLC旅遊生活頻道提供）

《房產兄弟：A咖報恩計畫Celebrity IOU》一直是TLC旅遊生活頻道熱播節目，最新一季即日登場，主持人朱爾與強納森兩兄弟迎來多位A咖藝人，對改變他們人生的恩人表達深切謝意，送上暖心的房屋翻修工程。繼奧斯卡影后荷莉貝瑞、女星瑞貝爾威爾森等藝人之後，好萊塢甜心凱特哈德森也加入報恩計畫，為相識多年的準婆婆梅莉莎翻修住家後院。梅莉莎是一位充滿大愛的教育工作者，與凱特相識20年，她激勵了凱特，也幫忙照顧凱特的三個孩子。即使忙於拍攝工作，凱特仍積極參與翻修，挑選材料色系、確認燈飾，還加入拆屋行列拆掉遮陽棚、扛起大錘敲除層板，為恩人打造一座充滿南法風情的後院。本季名人還有傳奇超模辛蒂克勞馥、童星出身的茱兒芭莉摩、擔任《冰雪奇緣Frozen》配音與歌曲演唱而聲名大噪的伊迪娜曼佐、已故知名喜劇演員萊斯利喬丹、演員威爾默瓦德拉瑪、喜劇演員雪瑞兒海恩斯，與體育界出身的藝人泰瑞克魯斯。

星二代凱特哈德森生長在混合家庭，母親是紅極一時的演員歌蒂韓，繼父是硬漢影星寇特羅素，凱特自小在充滿愛的環境中長大，不只與家人關係緊密，準婆婆梅莉莎也是她生命中的貴人。早在凱特與梅莉莎兒子丹尼交往前，兩人就相識，梅莉莎在凱特大兒子就讀的學校教書，兒子丹尼與凱特還是多年朋友，奇妙的緣分緊繫著兩人。梅莉莎離婚後獨自扶養三個孩子長大，不僅照顧凱特與丹尼的女兒，也無私地把愛分享給凱特與前夫的二個兒子，凱特表示：「我永遠都感激梅莉莎，她是最無私的人，她為孩子和孫兒付出一切，我覺得非常幸運能有梅莉莎這個婆婆。」

住家後院是梅莉莎的療癒天堂，她在這裡從事熱愛的園藝與畫畫，也在後院種植當季香料和蔬菜，可惜老舊的後院未能妥善修繕，梅莉莎甚至受傷摔斷兩條腿。除了確保後院的安全性，凱特也希望翻修後的後院能成為梅莉莎與家人相聚的天堂，在此享受BBQ晚餐、在火爐旁聊天、一起玩地擲球。

房產兄弟跟著凱特實際走訪梅莉莎的後院，發現許多問題，像是高低不平的石板路、生鏽搖晃的欄杆、快垮掉的門廊，還發現一間像禁閉室的工具棚，嚇得兩兄弟驚聲尖叫，不僅如此，胡亂堆砌的階梯還讓強納森差點滑倒，兩人迫不急待展開翻修，他們需在六週內完成此次委託，凱特也換上便服加入拆屋行列，跟著兩兄弟一起把遮陽棚拆掉、舉起大錘敲除層板，還展現魄力踹破牆壁，拆屋過程讓凱特大呼過癮，兩兄弟也大讚凱特有動作影星的基因。

為了替梅莉莎打造實用又好打理的園藝空間，強納森特別請專業園藝師協助規劃可栽種的植物，讓梅莉莎準備料理時隨手就可從後院採摘食材，園藝師也建議可將某些植物種在同一塊花床，譬如番茄和羅勒，它們會吸收彼此的味道，種出最美味的植物。凱特的女兒朗妮喜歡跟奶奶一起畫畫、照顧植物，也特別過來幫忙栽種植物，當個稱職的小幫手。更多明星與溫暖的翻修故事，敬請鎖定TLC旅遊生活頻道《房產兄弟：A咖報恩計畫Celebrity IOU》，即日起每星期四晚間8點首播。