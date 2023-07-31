有消息指，美國前總統川普的「拯救美國」政治行動委員會，為川普和其顧問等支付的訴訟費已超過4000萬美元。面對如此龐大的開支，迫使該委員會要求支持川普的另一組織歸還6000萬美元捐款。

《華盛頓郵報》引述知情人士的話稱，川普的「拯救美國」政治行動委員會（Save America PAC）在訴訟費方面的支出，引起檢察官對川普與證人之間是否存在潛在利益衝突的審查。

匿名知情者爆料，拯救美國PAC預計將在周一（31日）向法院提交的法律文件中報告，截止2023年上半年，拯救美國PAC為川普支付了4020萬美元（約12.6億元台幣）的訴訟費。

另據《紐約時報》報導，拯救美國PAC此前向另一支持川普競選2024總統大選的組織提供了6000萬美元捐款，現在拯救美國PAC要求該組織歸還這筆錢。

《紐約時報》引述2名匿名知情人士稱，由於川普用拯救美國PAC的資金來支付自己的訴訟費，導致拯救美國PAC今年的開支驚人，還得要求一筆6000萬美元捐款歸還，這預示著川普可能面臨金錢危機。