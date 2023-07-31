大亞第1季稅後淨利17.92億元，主要有保瑞和穎崴處分利益，帶動單季獲利創史上新高。上半年營收126.56億元，年減8.2％，產品占比方面，電線電纜約占營收比重65％、漆包線為18％、裸銅線為13％。

台電於2022年底提出5645億元的「強化電網韌性建設計畫」，致力於全面提升台灣電網面對突發事故的因應能力，以強化電網韌性、區域韌性、跨區融通三項目標為主。大亞陸續接獲台電電網工程的相關計畫，目前電線電纜在國內市佔率排第三大。

大亞擁有68座太陽能發電廠，總建置容量即將超過250MW，以1MW一年發電收入約580～600萬元計算，每年的售電營收貢獻達15億元。台南七股85 MW漁電共生案廠在2022年11月掛表，第二期的35 MW因政府行政程序放緩，預計延至2024年上半年掛表。

此外，大亞加入台電AFC交易平台，亦投入能源局光儲合一標案中最大建置容量案場開發，今年2.5 MW已經在6月加入AFC平台，累計達13 MW，2023年底有23 MW的儲能站加入，預計年底儲能系統可達36MW。