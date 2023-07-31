新竹縣政府31日舉辦112學年度國民中小學新卸任校長暨幼兒園園長交接典禮，由縣長楊文科頒發4位退休校長感謝牌及就任校長聘書，勉勵校長們秉持教育專業熱忱，展現教育專業知能，成為「有責任心、有教育愛、有象徵性」的校長，為學校創造出特色專業的教育環境。

有54名校長出席新、卸任校長交接典禮，包含17名連任、36名新任及一名連任幼兒園長，其中關西國中謝鳳香、六家國小何明星、大同國小羅賜欽及新城國小鄭德怡4位校長均在8月1日退休，楊文科特別頒發感謝獎牌，以「天地靜好，歲月留香」，感謝4位校長付出人生最寶貴的經驗教育學生，把學校帶向更好的環境。

楊文科致詞時語重心長指出，現今社會環境已與過去不同，政府施政會考量大數據分析，勉勵校長們掌握地方輿情，要有勇於承擔的決心，對學生要有「我了解你、我愛你、我需要你」的精神，讓學生感動、一輩子都記得，就是了不起的校長，更鼓勵校長們「但願千帆過盡，永記不忘初心」！

楊文科同時提到，新竹縣教育預算占整體達46％，他上任後已規畫並興建2所國中、2所國小，擴校的學校更多，「這是我們對教育的重視」，其中最困難的就是土地取得問題，地方上亦有許多意見，縣府團隊都設法解決。

楊文科以東京都知事小池百合子的言論「要抱著跳懸崖的決心，如果沒有風，跳下去也會掀起一陣風」，鼓勵校長面對問題，一定要努力攜手合作，讓新竹縣教育「就是不一樣」，把學生當作最要緊的事情，一定會愈來愈好。

謝鳳香校長深耕教育40年，擔任校長即有20年，在桃竹三縣市共服務過10個機關學校，曾擔任鳳岡國中、自強國中、東興國中及關西國中等校校長，特殊的是擔任過東興國中首任校長。期間擔任本縣環境推動輔導小組召集人13年、環境議題召集人8年、曾任數學領域副召集人10年，還在101年拿下教育部國教輔導團領域運作卓越團隊。謝校長亦曾獲省教育廳教案設計特優、教育部技藝教育績優行政人員、教育部環教績優人員及環教金質獎章，也當選過本縣特殊優良輔導員、特殊優良老師、特殊優良校長，也拿到教育部教學卓越銀質獎、教育部標竿一百學校、ICT融入校本課程典範學校、金安獎、無菸校園金質獎、能源特優學校、中輟防制有功學校、訓輔有功學校，舞龍、拔河、棒球、體育類、音樂類等各項競賽更拿下超過30次的全國第一及特優，也曾在偏鄉小校拿下基測榜首等殊榮。感謝謝校長40年對教育工作的付出，足堪教育人員的最佳典範。

何明星校長深耕教育32年，曾擔任錦山國小、竹中國小、六家國小等校校長。期間除了教學工作及校務推展外，還擔任國教輔導團社會領域正副召集人、新竹縣客家語言文化發展委員、新竹文獻編纂委員等職，長期協助縣府編纂鄉土教學教材、新竹文獻、鄉鎮志、新竹縣文史叢書等工作，並參與全國文藝季、社區總體營造、全球客家文化節、台灣燈會、全球客家嘉年華等企畫執行工作，曾榮獲台灣省文史教育績優人員之殊榮。其辦學理念為打造「術德兼修、文武雙全、五育並重、六藝揚才」的學習場域，讓每一位學童多元展能的全人教育理想。何校長亦曾榮獲特色學校特優、教育部教學卓越獎銀質獎、特殊優良教師、特殊優良校長等獎項，退休後受邀擔任本縣聘任督學、本縣客家發展會報委員等職，將繼續為本縣文化教育工作奉獻一己之力，真是值得教育人員學習的榜樣。

羅賜欽校長深耕教育41年，曾擔任大坪國小、東安國小、大肚國小、竹東國小、大同國小等校校長，期間擔任國民教育輔導團國小總召集人、人權教育和新住民語文教育輔導團副召集人、同時也是友善校園輔導團團員。曾二次獲頒特殊優良教師的羅校長，以真善忍的精神主持校務，勇於面對校務興革的各校挑戰，經歷大坪國小921校舍修建及大肚、竹東、大同等國小校舍拆除重建及九年一貫、108課綱等課程發展的變革；亦曾帶領竹東小團隊推動閱讀，獲教育部頒發「閱讀磐石獎」；服務大同國小期間，因積極推動多元體育及藝文發展，學生參加各項全縣、全國性藝文、體育競賽獲獎無數；全縣語文競賽，更年年榮獲「團體甲組特優」，中小運也多次獲頒為「體育績優學校」。羅校長認真踏實、友善師生鄰里、以和為貴的精神，一向獲得學校同仁、家長、社區民眾及長官的肯定，真是值得教育人員學習的榜樣。

鄭德怡校長深耕教育33年，在新城國小服務期間，始終秉持著將學生都視如己出的照顧，讓孩子找到自己的亮點，活出自信與找到自我價值。成就每一個學生，營造成功的學習園地；培養學生做人處事的能力，能知書達禮，培養孩子主動探索與問題解決的能力。帶領著同仁，透過全體同仁的努力營造優質學園，幫助孩子築夢圓夢。同時也一直認同教育的過程是一場接力賽，一代傳承一代。如今將教育的重擔交給下一棒來傳承，讓接任校長賡續完成教育的夢想與責任。鄭校長為教育工作無私的奉獻，足堪教育人員的最佳典範。

本次中小學及幼兒園計有連任校長17名、新任校長36名，幼兒園計有連任園長1名，由新湖國小柯幸宜校長領誓下完成宣誓，並在主計處黃文琦處長監交下，完成新、卸任校長印信交接。

112學年度遴聘校長及園長名單如下，連任校長及園長：北平華德福實驗學校王紹先、忠孝國中周武昌、寶山國中吳秉叡、新豐國中張明智、橫山國中陳韋伊、峨眉國中陳姿利、大坪小學彭銘君、五龍國小廖志崑、新樂國小高文良、興隆國小葉瑞珠、十興國小徐發斌、寶石國小葉彭鈞、新社國小張奕財校長、上館國小徐永基、北埔國小王映之、碧潭國小李宜珍、內灣國小趙千惠、竹東幼兒園馮素琴。

新任校長：中正國中蔡英煌、新湖國中張君豪、關西國中劉淑瑜、精華國中謝東育、石光國中孫于婷、新湖國小柯幸宜、新埔國小李杏媛、中正國小蔡懷萱、二重國小蔡孟翰、六家國小林仁煥、東興國小張維順、信勢國小曾德鴻、員崠國小曹江南、大同國小王富美、光明國小李孟印、新星國小范瑞祝、東安國小邱曉音、新豐國小何享憫、枋寮國小彭祥瑀、華興國小潘淑華、竹中國小范靜玉、新城國小黎萬興、麻園國小陳育姿、石光國小彭鴻源、芎林國小羅惠清、湖口國小周德知、東海國小余志鴻、橫山國小劉佳賢、博愛國小孟繁明、寶山國小蔡政宏、沙坑國小楊絮捷、錦山國小蔡汶錡、南和國小葉于嘉、石磊國小葉青青、秀巒國小黃文定、玉峰國小郭成隆。