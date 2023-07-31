作家陳思宏小說作品《鬼地方》今年5月出版日譯本，昨日他在東京和與日文版譯者、立命館大學文學部教授三須祐介於日本紀伊國屋書店新宿本店對談。

陳思宏談論創作動機時表示，他從小生長在一個熱鬧的大家庭，這本書是寫給他的7個姐姐，也希望能夠把舊時代的記憶透過文學記錄保存。他非常感謝譯者三須祐介，讓他的書寫可以到達日本這個國度，而且為了翻譯《鬼地方》，去年也特別前往他的故鄉彰化永靖，還被他的友人撞見。

由於陳思宏旅居德國，當輾轉收到日文版後，即向旅居德國的日本友人分享，日本友人讀完之後，也十分感動，還特地到他家擁抱他哭泣。

《鬼地方》以陳思宏的以故鄉彰化永靖為背景，描寫家族關係及小鎮祕密，於2020年獲台灣文學金典獎年度百萬大獎、金鼎獎文學圖書獎，並售出英文、希臘文、波蘭文、泰文、韓文、日文、義大利文、越南文、法文、德文等至少10種語言版權，英文版登紐約時報書評及秋季書單，也入選美國《圖書館雜誌》（Library Journal）2022年世界文學年度十大好書等。

小說目前也授權阮劇團改編為舞台劇，預定於今年進行創作前製計畫，2025年正式展開世界巡演。