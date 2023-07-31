農業部明日將掛牌成立，公務預算與職員編制將進一步擴編。學者表示，在文官體系的職員都還在的情況下，應盡快提高文官的專業素養，才能承擔升格後範圍擴大的業務。

立法院三讀通過的農業部共設有8個三級行政機關以及7個三級試驗研究機構，8個機關包含農糧署、漁業署、動植物防疫檢疫署、林業及自然保育署、農村發展及水土保持署、農田水利署、農業金融署，以及農業科技園區管理中心。

7個機構包含農業試驗所、林業試驗所、水產試驗所、畜產試驗所、獸醫研究所、農業藥物試驗所與生物多樣性研究所；而農業部本部設有8司6處，包含綜合規劃司、農民輔導司、畜牧司、農業科技司、國際事務司、資訊司，並另成立資源永續利用司及動物保護司。

人員編制與預算方面，農委會編制內職員將由4770多人增為5300人；今年農委會公務預算約1506億，當中752億用於老農福利津貼、農民退休儲金、農民職災保險等補貼；升格後明年公務預算則增加83億至1589億，若農業部向行政院積極爭取經費，金額則會再提高。

台大農經系主任張宏浩表示，從農委會變成農業部是責任的承擔，但因為升格是擴編，代表文官體系的人都會留任，但是任務卻更大更寬，例如本來一個科員的工作要從原本的內容擴大到淨零等，因此如何盡快調整文官的專業素養相當重要。

張宏浩指出，很多議題農委會和許多部門需要在行政院協商，例如太陽光電、農業外勞等，原本由「會」和「部」來協商確實有些辛苦，如今升格後和其他部會的協商彈性也會變大，但也考驗政策掌握的精準度，專業素養的提升真的很必要。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳針對產業面提出建言，陳吉仲主委即將成為陳吉仲部長，台灣農業的轉型關鍵在於從生產型農業走向高附加價值農業，不可一再補貼、政治掛帥，違反經濟學的道理，農業產銷機制一定要縝密規劃和管理，不可一窩蜂超種導致價格崩盤，國外都做得到，說不能管理都是鬼扯。