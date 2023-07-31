台北市立南港高中綜合教學大樓31日進行開工動土典禮，依規劃為地下2層停車場及地上5層教學空間，前者包含49席汽車停車場位、91席機車停車位，後者則有階梯教室、風雨教室、景觀露台及屋頂花園等。台北市長蔣萬安開玩笑說，只要拿到他的金鏟就一定會生且生3寶，希望愈來愈多孩童成為港中人。

蔣萬安指出，期待屆時完工的教學綜合大樓，如規劃納入很棒的設施，包含階梯教室、風雨教室，還有半戶外的活動空間、景觀露台，屋頂花園讓師生有更友善舒適的交流場域，對未來提升教學品質有非常大的幫助。他也笑稱，只要拿到他的金鏟就一定會生，而且會生3個，希望愈來愈多孩童成為港中人。

工務局新工處工務科長蕭志龍指出，南港高中於1967年創校，因科學大樓於1986年使用至今，經建築物耐震能力評估，有氯離子含量過高之情形，在考量安全性下，北市府於2018年12月發包拆除科學大樓。

他說，綜合教學大樓規劃包含地下2層停車場及地上5層教學空間，停車場為49席汽車停車場位、91席機車停車位，打造具生態、節能、減廢、健康特性的永續校園。

新工處工務科南港工務所主任黃家偉補充，工程已於今年5月12日與遠碩營造股份有限公司完成訂約，預定於8月7日開始施工，預定2026年2月完工。

另，西新里長胡家瑒帶領多位里民向蔣萬安陳情，南港國產實業都市計畫變更回饋案中，規畫將回饋的樓層作為衛生局辦公大樓。胡家瑒說，衛生局在里內公有地卻不願意回饋，沒有道理一坪都不分給西新里，許多里民都等待一甲子了。

蔣萬安走出會場後，也親自接下陳情書。他回覆，會在市有資產會議中討論大家的意見，並持續傾聽。