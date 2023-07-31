歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）從周一（31日）開始，將對菲律賓進行為期2天的正式訪問，這也使到范德賴恩成為歐盟與菲律賓建交近60年以來，首位官訪菲律賓的歐盟執委會主席。

據《法國國際廣播電台》引述歐盟駐菲律賓代表團上周四（27日）發布的消息稱，范德賴恩此次到訪菲律賓，將與菲律賓洽商加強雙方在經貿、海事安全和航空航天等廣泛領域的合作。

她在訪菲期間，將會與菲律賓總統小馬可仕、政府官員和商界人士會面。另外，范德賴恩預計也會與小馬可仕討論貿易、投資和「全球門戶」合作等問題。

歐盟的「全球門戶戰略」（Global Gateway Strategy）旨在滿足夥伴國家的基礎設施需求，同時應對最緊迫的全球挑戰，其中包括應對氣候變化、改善衛生系統以及提高全球供應鏈的競爭力和安全等。外界普遍認為，歐盟的「全球門戶」計劃，是為了抗衡中國的「一帶一路」倡議。