雲林縣北港鎮「北港礫間接觸曝氣氧化廠」正式啟用，打造水利教育場域。（張朝欣攝）

雲林縣北港鎮「北港礫間接觸曝氣氧化廠」經試營運，7月正式啟用，除可改善北港溪水質，也已取得環境教育場域認證，陸續規畫國中小等環教課程，並結合在地社團，定期舉辦二手、免廢市集，增設籃球場與兒童遊憩設施，配合周邊北港滯洪池，打造親水與水利教育空間。

北港礫間廠位於北港媽祖大橋西側，主要功能在於淨化住家汙水、雨水與北港溪水，透過曝氣讓礫石上的微生物去除水中有機汙染物，達到淨化功能，經處理過的水除排入北港溪，也可作為植栽澆灌用水、消防用水，每天最多可處理1萬公噸，藉此減少北港溪中下游水質汙染。

礫間廠廠長唐紹鈞表示，廠區經整修，地上設置籃球場與兒童遊憩設施。地下的汙水玻璃櫥窗，可讓參訪者了解汙水淨化過程；礫間模型展示曝氣廠設備全貌；微生物觀察設備能分析肉眼無法看見的汙水微生物種類，透過環教課程，達到「水資源回收再利用」、「潔淨家園」、「守護河川」目標。

唐紹鈞說，「北港礫間接觸曝氣氧化廠」是雲林沿海唯一通過環境教育場域認證的水利設施，之前試營運期間開放供學校、團體申請導覽，反映非常熱烈，為提供更多元且深度的服務，目前已陸續規畫國中小與一般民眾環教案，並與在地社團合作，定期舉辦各種市集，打造北港新景點。

唐紹鈞指出，近年來中央與地方全力整治河川，透過礫間廠、汙水處理廠的淨化功能，北港溪汙染情況已有所改善，嚴重汙染長度逐年下降，日後將持續推動各種環教相關課程，藉由大家的共同努力，讓北港溪恢復早年清淨風貌，成為民眾的親水空間。