國光劇團日前受新加坡濱海藝術中心邀請，赴新加坡演出《春草闖堂》，並完成兩場當地的社福機構回饋演出、針對中學生推廣的演前導聆講座，迴響熱烈。

這是新加坡濱海藝術中心疫情後的第一檔傳統戲曲表演節目，濱海藝術中心的文化社區節目策畫主管余登鳳表示：「疫情改變了大家的生活型態，劇場流失了很多觀眾。國光劇團的演出將是濱海在疫情後的首檔傳統戲曲節目，希望透過不同的優秀的節目策畫安排，讓觀眾走回劇場。」

國光曾在2016年以的新編京劇《百年戲樓》獲得新加坡觀眾好評，但當年有觀眾向團長張育華提問，國光新編創作有成，演員演藝精湛，但新一代的演員是否同步培養？

這趟演出，國光即以青年演員主演的〈呂布試馬〉、〈活捉〉、〈八仙過海〉集結成的武功喜劇，以及經典的《春草闖堂》和當地觀眾見面。擔綱主演的青年演員包括李家德、林庭瑜、王詠增、張珈羚、黃詩雅、陳元鴻等。