眾生聯盟之剝皮故鄉。從廟會或宗教場景走向社會場域，暗指人們為滿足自身的各種欲求，而投射在不同的空間上並對它進行重建；作品以獨創之雙面繡風格表達作者想像該空間被改造後的內在破壞狀態。（作者提供）

神遊仙境之飛碟屋。將台灣過去這些歷史中的廢墟影像，融入華麗的刺繡元素，暗示人們對此種失能建物「輝煌過往」的回憶或有神靈家持、「風華再起」的渴望。（作者提供）

《眾聲 嬉境》邱國峻個展於高美館展出，歷時10年創作，共集結了〈神遊之境〉、〈眾生聯盟〉、〈神遊仙境〉三個子題。邱國峻想要在平凡的生活（閒置空間、民俗）中，增添一些想像力，他不願將自己侷限於當一個安分的人，想用「創造」的熱情（攝影結合刺繡）去探索挖掘事物未知的一面。

520開幕當日，很熱鬧，來了許多嘉賓，開幕及導覽後並舉行座談，由策展人邱誌勇主持，邱國峻、馬立群、鄧博仁與談。座談中，邱國峻談到早期創作深受國家文藝獎、知名導演黃明川影響，黃明川曾在1990年代於「夏門藝廊」展出《台灣思維》，這作品深深打動了邱國峻，「當時看到攝影以編導形式完成，很震撼」。除此，邱國峻也深愛著王家衛導演及畫家克林姆那種華麗視覺下，卻充滿著極度頹敗的作品風格，於是創作《眾聲 嬉境》一直走在非典型的攝影創作中，拍攝的作品構圖不講究完整，曝光及色彩也不講究，但這就是邱國峻想要的，他想要讓死去的地方（攝影瞬間、空間）再度活起來。

2011年起，邱國峻即以〈神遊之境〉揭開了台灣民俗信仰中的人、神關係，企圖捕捉廟會或日常生活中，台灣民眾對宗教神偶等符號所在的投射、依賴狀態。攝影後輔以刺繡，企圖想製造出「信眾受神護佑之想望」的新意涵。如取材自台南市安全島上的神明小廟，因身處台南教學，常在前往學校途中遇到廟會，於是興起邱國峻以廟會為拍攝題材。

2017年邱國峻創作中攝影加上刺繡的元素，並將作品以「雙面」的展呈方式展示，讓觀者可以以正反兩面觀看「雙面繡」產生的不同意涵。此一創作命名為〈眾生聯盟〉。此創作藉由攝影影像創作，再現信眾們幻想著來自於神的救贖；而這些藉由刺繡的神祇符號所給予的想像或依賴功能，更讓人聯想起當代西方電影中，拯救人類的英雄角色。

〈神遊仙境〉是延續前兩個階段攝影複合媒材的創意思維。「台灣民俗刺繡」在形式上依然是〈神遊之境〉、〈眾生聯盟〉之前兩階段運用刺繡媒材的創作型態，但在這階段作者已將拍攝對象轉為失能的空間，輔以刺繡開創出自身的創作內涵藝術語彙。如《飛碟屋》作品，此作品拍攝位於新北市三芝區因海濱渡假潮流興起而被開發的度假區；但因當時石油危機後經濟恐慌，導致周轉不靈而停工。作者拍攝這年久失修雜草叢生的飛碟屋，事後再刺繡中，便加入如仙境中才得見到的花、樹、鳥、蝴蝶，創造出世外桃源的氛圍。

在此次展出中，有件立體的裝置作品，邱國峻將「神衣」製作成如媽祖神像般坐在船上，宛如媽祖出巡的意境。然而這些作品作者創作時都有賦予意義，但他並不希望觀者只照著他的意思去解讀，就像法國思想家羅蘭．巴特（Roland Barthes）所提出「作者已死」（The Death of Author）論。他指出，不具個人主觀與特定經驗的符號記錄是「作者已死」的表徵，因為文本（text）不再是單一解讀，而是以讀者為中心，賦予讀者創造性、開放性的文學空間，給予任何讀者皆有越過作者而直接詮釋「文本」的權利與可能性。

黃明川以「觀念先行、攝影跨域、當代無框、藝術海闊！」來形容邱國峻作品，他表示，用針刺穿攝影，不管是紙張或絹布，明示對攝影作品的破壞，是強烈負力量的表現。在攝影作品上，新增刺繡除了被大家討論的一些現象（嬉鬧、民俗、幽默）外，也帶來表演性、戲劇性，也就是故事的強迫添加，應是對於現實的諷刺與他想再造現實的意思，或者為廢墟添加靈異感，也就是丟精神到廢墟裡。大家注意到邱國峻所使用的刺繡已經不是傳統編織在神桌桌布密密麻麻的格局，而是抽離出少數幾樣，隔離的、騰空的，這種少數騰空設計放在無人廢墟的場景中，意味著曾有人在，即便現在人去樓空，也曾有歷史，而刺繡人物、雲彩、花朵要讓現場印記出一種精神存在。也就是「靈異呈像」的概念。

高美館館長李玉玲更是以肯定的口吻表示，2021年通過審查的《眾聲．嬉境－邱國峻個展》策展案，由長期關注影像美學與科技藝術等不同面向的策展人邱誌勇策畫，集結藝術家邱國峻近年來創作之大成，同時也是邱國峻從2014年獲得高雄獎的〈神遊之境〉系列出發，以十年的堅持，持續發展創作的階段性成果。此次展覽以《眾聲．嬉境》命題，李玉玲解讀，其中「眾聲」是從宗教用語「眾生」眾人生命轉化過來，成為講述神祇與人們「聲音」這件事情，而「嬉境」同樣是從「遶境」轉化來的，用「嬉」字則如同藝術家把繡線當作想像的畫筆，以當代影像創作探討台灣信仰文化裡的眾生面貌。

刺繡與攝影，這兩者宛若身處彼端水平線的技藝，就一般眼光看來似乎扯不上關係，然而當邱國峻將兩者結合在一塊時，卻擦撞出了意想不到的美麗火花，甚至讓靜態的攝像作品活了過來般。當我們正處在被AI時代取代的時代裡，攝影是否會因此死亡？邱國峻表示：「我想要給平凡的生活場景，增添一些想像力。我不願將自己侷限於當一個安分的人，我想用創意、想法、創造的熱情去挑戰及探索事物未知的一面。」