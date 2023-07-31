台南市30日下午迎來一陣暴雨，民眾形容「比度蘇芮颱風雨還大」，但降雨仍未對準集水區，在曾文水庫降下13.8毫米，推估進帳330萬噸水，連日來的雨勢仍有助益，曾文水庫蓄水量回升突破1億噸，蓄水率達2成。

台南市30日下午迎來一陣暴雨，這場午後雷陣雨集中在短短數小時內，市區雨勢一度大到看不到路，民眾驚呼形容比颱風雨還大，許多人被突來的暴雨困在路邊，期望雨水能下進曾文水庫內。

但山區降雨仍有限，台南市3座主要水庫以烏山頭水庫降下37.7毫米雨量最多、曾文水庫13.8毫米，蓄水率2成18、南化水庫10.2毫米。推估30日降雨為曾文水庫的入流量約330萬噸，對有5億多容量的水庫只能說不無小補。

南區水資源局表示，烏山頭水庫蓄水率7成2、南化水庫蓄水率9成9，2座水庫已有較豐沛的存水，曾文水庫目前蓄水率僅2成18，是全台蓄水率最低的水庫。

連日的雨訊仍有幫助，曾文水庫31日蓄水量為1億383萬噸，上次儲水破億噸已是今年3月5日，當時為1億309萬噸，此後蓄水率一路下探，4月一度僅剩6％，水庫相當乾涸，撐到5月底汛期才藉著梅雨、雷陣雨逐步回升，杜蘇芮3天颱風雨估計貢獻1100萬噸水進帳。

曾文水庫蓄水回升破億，蓄水率突破2成雖是好消息，儲水仍不足供應未來秋、冬旱季，嘉南平原過去1年的稻作已休耕，相關產業承受虧損，大家都盼水庫年底恢復供灌，避免農工失業。