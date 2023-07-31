日前有網友在臉書散布凹子底公園有鱷魚出沒，引發不少民眾恐慌，後來該名網友坦承是自導自演，遭警方以社維法送辦。高雄市長陳其邁表示，這是一個自編自導自演的惡作劇，非常不可取，會依法送辦；用這種假訊息來散播謠言是非常要不得，在這裡要譴責。

日前有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，並上傳一張鱷魚開口站在石頭上照片，寫下「這裡是凹子底公園」，讓不少民眾害怕紛紛轉發提醒，高市府工務局公園處、農業局、警消也緊急派人找尋鱷魚下落，但找了一整天都找不到，後來該名網友才坦承是自導自演，因媒體大幅報導才感到害怕自首，遭警方依社會秩序維護法送辦。

陳其邁今日表示，昨天警方偵破這是一個自編自導自演的惡作劇，非常不可取，因為動保處、消防局的人到現場時，該名民眾也到現場。昨晚時農業局、消防局的同仁就覺得非常可疑，他怎麼會在現場？

陳其邁說，根據過去的經驗，就協請警方來做偵查，該名網友劉姓民眾也坦承不諱，說這個是他自己去買一隻假的道具鱷魚；這個已經違反了社會秩序維護法的相關規定，會依法送辦。

陳其邁呼籲，用這種假訊息來散播謠言，真的是非常要不得，因為在凹子底公園散步的人很多，在這裡要譴責。