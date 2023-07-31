日圓周一下跌約0.75%，至141.81。但是七月有望收在上漲2%，為自三月以來首次月度出現上漲，終止連三個月下跌的走勢。

在上周五，交易員試圖判斷日本央行(BOJ)維持超低利率的影響，日圓大幅下挫。日本央行此前增加了殖利率曲線控制(YCC)政策的彈性，並且放鬆長期債券殖利率上限的控制。

日圓對美元在上周五收在大跌了1.2%。

Pepperstone研究部門主管Chris Weston說，日本央行對市場丟出一顆球，對YCC做出調整，這是日本央行的明智之舉，他們彌合了對YCC直接改變所帶來的波動。他們已經對自己給予了足夠彈性，因為他們希望在不引發全球債券市場動盪的情況下，在未來收緊政策。

同時之間，周一離岸人民幣漲0.2%，來到7.1365；中國公布不盡理想的PMI資料，突顯出中國當局在近期推出刺激方案，是迫在眉睫的。

美元指數上周五上漲0.11%，收在101.72。周一繼續上升0.2%。但是本月可能出現下跌1%，延續到連續第二個月的下跌。上周五公布的數據顯示，美國六月通膨率來到近兩年新低水準，減輕了聯準會的繼續加息的壓力。

澳洲聯邦銀行(CBA)外匯策略師Carol Kong表示，短期內，美元可能承受壓力，因為市場認為，聯準會已經結束了收緊週期(升息週期)。

歐元對美元，目前看來，本月預計上漲1%。不過歐洲央行行長在周日說，該行在九月可能暫停升息。

英鎊在周一接近持平，為1.2849。