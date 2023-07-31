上周27、28日中颱「杜蘇芮」來襲，高雄各地路樹倒塌，基層員警、高市府環保局、工務局忙破頭清運。然而有基層員警在網上抱怨，因高市府延後宣布停班停課，導致28日凌晨0時至上午8時許，在外忙於處理現場導致延後下班的員警無法報加班費，他喊話「不要忽略28號0-8時深夜勤冒險犯難的一線員警」。高雄市長陳其邁表示，應該要算加班，將行文給市警局人事行政總處，市府會全力照顧警察同仁權利。

杜蘇芮27日登陸南台灣，26日市府緊急宣布隔天停班停課，但杜蘇芮直到27日晚間才開始發力，風雨逐漸變大，各地路樹傳出倒塌意外，讓許多外勤員警、市府環保局、公園處相關人員疲於奔命救災。

然而，由於27日市府晚間決定28日除部分原鄉外，其他地區正常上班上課，而隔天清晨又緊急宣布全區停班停課，讓原本28日凌晨0時至上午8時期間值勤員警，因救災導致延後下班卻無法請加班費，有如「作白工」

有基層員警在臉書社團「靠北Police」發文抱怨，文中表示「杜蘇芮颱風深夜風雨開始發揮破壞力，但各區員警冒險犯難，不畏艱難，排除路樹、戒護危害區域辛勤為民」、「本次加班費實報實銷，只限定7月27號全日、7月28號8至24時同仁可報；懇請高雄市政府、高市警局業務部門主官管，不要忽略28號0至8時深夜勤冒險犯難的一線員警」，最後還不忘寫下「線三小書僮跪請」

貼文一出，也有基層員警相挺，表示「0-8不算颱風假？真的不要太卑微」、「那天6-8上班的都是白癡，命不值錢」，也有人標記陳其邁，希望多爭取基層員警權利。

陳其邁今日出席活動表示，颱風天市府都是繃緊神經，局處各單位包括環保、警察、工務局都沒有休息，代表市民朋友感謝他們辛勞。環保局一些職工具有勞保身分，加班費也有環保局規定；警察局也有相關人事行政總處加班規定，在各縣市政府都是一樣。

陳其邁說，28日凌晨0至8時，這應該算加班，因為環保局也認定是加班，有發公文至市警局人事行政總處，警察局在風雨大的天氣出勤，風險與其他局處一樣；若認列加班的話，市府會全力照顧警察同仁權利。