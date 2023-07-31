慢食運動起源於義大利，風行全球已有30年，花蓮縣政府自2019年起，每2年1次辦理「國際慢食論壇」，與國際慢食組織交流，今年第3屆論壇將在10月底登場，將邀請多國慢食組織及廚師到場分享，並結合原住民野菜文化舉辦首屆「台灣原住民慢食博覽會」，提升原民飲食文化能見度，增添媒合各項商業機會。

花蓮縣府今天上午在花蓮縣原住民族野菜學校，舉辦「2023台灣原住民慢食博覽會暨國際慢食論壇」報名啟動記者會，縣長徐榛蔚、原民處代理處長督固．撒耘、活動代言人慢食餐廳慕明私房料理主廚胡志強與多位縣議員等人出席。

督固‧撒耘表示，縣府3年前成立野菜學校後便積極推廣原住民族的飲食文化，發現其與國際慢食精神、理念不謀而合，經向義大利慢食總部聯繫，認為雙方可共同推廣，且亞太地區也有很多慢食組織洽談合作，因此今年論壇將邀請義大利、夏威夷、韓國、泰國、印度等國的慢食組織與廚師到訪花蓮。

督固‧撒耘指出，除了論壇，此次活動也擴大辦理台灣首次的原住民慢食博覽會，現場除邀請全球第一個設立慢食廚師聯盟的台灣原住民慢食店家到場設攤，也有部落小農、旅遊組織及工藝店家等，希望能透過慢食進行交流、分享文化、商業洽談，交換經營心得及理念，並藉由博覽會媒合各項商業機會。

徐榛蔚則說，這是花蓮第3次舉辦國際慢食論壇，縣內原住民的豐富飲食文化值得尊敬，每樣食材都是恩惠，希望能透過持續傳承及國際慢食的觀念，創造出令國際驚豔的道道佳餚。

縣府原住民行政處表示，國際慢食論壇系列活動「在地慢食百人收聽」將在10月28至29日登場，美味方舟文化料理工作坊則是在同月30日開辦，報名期間即日起至額滿止，另外慢食市集不需提前報名，對原民慢食有興趣的民眾，活動期間可到花蓮原住民族野菜學校體驗。詳情可至臉書粉絲專頁「花蓮縣原住民族野菜學校」或花蓮縣原住民行政處網站查詢。