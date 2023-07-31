立法院31日三讀修正《外役監條例》部分條文，提高遴選門檻，須符合有期徒刑逾3分之1等條件才能遴選，並增訂多項消極要件，包括故意犯罪致死、10年以上重罪、妨害公務致重傷、擄人勒贖等重大暴力犯罪，重大經濟犯都將予以排除；條文也增訂「回籠條款」，若外役監受刑人違反相關規範且情節重大，將移回其他監獄執行。

外役監條例立法逾一甲子，本次為第六度修正，起因於去年8月明德外役監囚犯林信吾逃獄殺害2名員警，引發社會要求提高遴選外役監門檻的聲浪，法務部為此提出修正草案，最終因各方意見不同導致修法卡關。日前又爆出「夜店殺警案」囚犯易寶宏於外役監執行，再度掀起社會怒火。

為回應外界期待，立法院加速修法進程，列入7月臨時會處理議案，會中朝野都支持加嚴遴選門檻，但對於「關鍵第4條」遴選要件、縮刑制度有疑義，國民黨、時代力量認為應納經濟；歷經表決，最終通過民進黨立法院黨團所提修正動議。

在外役監遴選的「積極要件」上，三讀條文增訂，受徒刑的執行，有期徒刑逾3分之1、累犯逾2分之1，以及1年內符合陳報假釋法定刑期。

同時將原先僅有6款的「消極要件」擴充到15款，增訂故意犯罪致死、10年以上重罪，犯刑法的妨害公務致重傷、普通強盜罪、加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪等罪；犯《組織犯罪防制條例》第3條第1項前段等罪；犯《槍砲彈藥刀械管制條例》部分條文之罪；犯《兒童及少年性剝削防制條例》部分條文之罪；另案經法院宣告合計已逾有期徒刑5年等。

此外，也包括犯《毒品危害防制條例》之罪，不過單純施用、持有毒品不在此限；同時納入多項重大金融犯罪，如犯《貪汙治罪條例》第5條第1項之罪，以及犯證券交易法、銀行法、金融控股公司法、保險法、農業金融法等罪，其最輕本刑為7年以上有期徒刑者，若無犯罪所得或其屬個人犯罪所得已全部依法沒收或追徵者，不在此限。

三讀條文也增訂「回籠條款」，受刑人有下列各款情形之一者，外役監應報請法務部矯正署核准後，解送其他監獄執行，包括：妨害外役監秩序或安全之行為或怠於工作，情節重大；違反返家探視規定，情節重大；受傷或罹患疾病，致不適於外役監繼續執行；以及其他重大事由，不宜於外役監繼續執行。

針對返家探視，三讀條文指出，受刑人「在監行狀善良且無危害公共秩序、社會安全之虞」，得許於例假日或紀念日返家探視。