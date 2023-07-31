台灣羽球黃金男雙「麟洋配」睽違兩年再度於東京奪冠。日本台灣交流協會今天表示，在巴黎奧運積分期拿下東奧後的首冠，對兩位選手來說別具意義，接下來他們已經馬不停蹄趕往雪梨為8月1日開打的澳洲公開賽準備，「祝這對黃金組合延續這股氣勢，在下一個戰場旗開得勝」。

日本台灣交流協會今天在臉書表示，兩年前東京奧運時，代表台灣參賽拿下隊史首面金牌的王齊麟與李洋經歷兩年的低潮期，於超級750系列日本公開賽扶搖直上，並在決賽時打敗由保木選手與小林選手組成的日本隊。

協會指出，這是近期「麟洋配」連續第二次戰勝這個組合，過程絕非輕鬆，開局以21比19由台灣拿下，次局在僵持的戰況中麟洋配以強勢進攻，最終以21比13奪得勝利。

日台交流協會強調，接下來他們已經馬不停蹄趕往雪梨為8月1日開打的澳洲公開賽準備，協會預祝這對黃金組合延續這股氣勢，在下一個戰場旗開得勝。文末也標註「日台友情」「Always Here亅。