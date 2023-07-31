想擁有健康牙齒，每天刷牙是很重要的事，但關於牙膏卻存有不少錯誤觀念。牙醫師劉馥萱就盤點出牙膏的4大常見迷思，包括用量越多越好、泡泡越多越好、一定要含氟及越涼越乾淨。其中，她指出，牙膏泡泡多少不是衡量清潔效果的指標，正確的刷牙方法更為重要。

劉馥萱在臉書粉專「劉馥萱醫師 假牙贗復家庭牙醫」發文表示，每天刷牙都會使用到的牙膏，可能很多人都對它存有誤會，並列出4個常見迷思，一一進行破解。

第1個是牙膏用量越多越好？劉馥萱表示，牙膏的清潔成分是根據推薦用量設計的，適量使用即足以清潔牙齒，過多的牙膏並不會增加清潔效果，反而易造成牙齒表面殘留。

第2個是刷牙時最好要很多泡泡？劉馥萱說明，泡泡多少不是衡量清潔效果的指標，主要是市場營銷手法，並不等同清潔能力，更重要的是執行正確的刷牙方法。

第3個是牙膏一定要含氟？劉馥萱解釋，氟是保護牙齒的重要成分，但不是必須。她說，若擔心過量攝取或對氟過敏，也有非氟成分的選擇。

第4個是味道越涼越乾淨？劉馥萱指出，許多牙膏加入了涼感成分，如薄荷或薄荷醇，這些成分能給予使用者清新的口腔感受，但並不意味著這種涼感就等同於牙齒的清潔程度。她說，清潔效果主要取決於牙膏的有效成分和正確刷牙技巧。

最後，劉馥萱呼籲，不要被迷思所蒙蔽，合理使用牙膏，選擇適合自己的產品才是最重要的。並提醒正確的使用牙膏能保護牙齒健康，但也不要忽略刷牙後使用牙線及定期看牙醫的重要性。