《NBC 新聞》調查的44名美國前總統川普政府前內閣成員中，只有4人表示，他們會公開支持前任「老闆」競選下一屆美國總統。

據《NBC》30日報導，川普政府內閣中，只有白宮前幕僚長梅多斯（Mark Meadows）、前行政管理和預算局局長沃特（Russell Thurlow Vought）、前代理司法部長惠塔克（Matthew Whitaker），以及國家情報局前代理局長格瑞尼爾（Richard Grenell），支持川普繼續實現他的政治抱負。

一些人一直對所持立場諱莫如深，在共和黨初選正在進行之際，他們沒有支持川普。還有一些人完全反對他競爭共和黨提名，或者堅決不希望他重新掌權。

同時，至少有2名前川普政府內閣官員，即美國前副總統彭斯和前美國駐聯合國大使海莉，正在共和黨初選中積極與川普競爭。還有更多人公開反對川普重返白宮。前司法部長巴爾（William Barr）表示，「我已經明確表態，我強烈反對川普獲得提名，也不支持川普。」前防長艾斯培（Mark Esper）也公開表示，川普「不適合擔任公職，因為他總是把自己放在首位」。

此外，一些前官員幾年前就公開與川普決裂，且目前沒有跡象表明關係已解凍。川普政府交通部長趙小蘭在國會騷亂案後辭職，並譴責川普的言論。川普政府首位防長馬提斯（James Mattis）一直嚴厲批評前「老闆」，但當被問及是否支持川普的候選資格時，他拒絕發表評論。