台中市大里區立仁路1處民宅近中午傳出火警，濃濃黑煙沿窗戶竄出，台中市議員江和樹、其兒子立德里長江慶賢以及在地里長洪家裕等人前往關心。（台中市議員江和樹提供／潘虹恩台中傳真）

台中市霧峰、大里區接連傳火警！大里區立仁路1處民宅近中午傳出火警，濃濃黑煙沿窗戶竄出，2位民眾受困4樓，台中市消防局獲報立即派員前往現場，約20分鐘即將火勢撲滅成功救下2人，其中1人預防性送醫，幸無大礙；詳細起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。

屯區第2起！台中大里民宅火警2人受困獲救

台中市大里區立仁路1處民宅11時56分疑似因3樓電器走火傳出火警，屋內濃濃黑煙沿窗戶不斷竄出。台中市消防局獲報立即派遣仁化、十九甲、大里分隊共8車14人前往救火，並於12時9分收到回報4樓處有兩名民眾待救，現場人員於12時16分控制火勢並撲滅，並成功救出受困民眾至1樓。

台中市議員江和樹、其兒子立德里長江慶賢以及在地里長洪家裕等人獲報後立即前往現場關心，並感謝消防人員救援迅速，未致災情擴大；詳細起火原因尚待火調人員進一步調查釐清。

台中霧峰區五福路1處空地棚架31日凌晨也傳出火警，該地堆放的紙箱與停放的貨車起火。台中市消防局凌晨5時09分獲報立刻派遣溪湳、大里及勤工等分隊，出動4輛消防車和14名消防人員到場搶救。消防人員到場發現火勢相當猛烈，立即展開灌救，1小時內成功將火勢撲滅，所幸無人傷亡。