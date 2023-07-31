往年隨著天氣變熱，大陸中藥材銷售本該進入淡季，但今年6月以來，中藥材價格卻在一路狂奔。近期大陸國內有超過200個常規品種年漲幅超過50％，100個常規品種年漲幅超過100％，25個常用大宗藥材年漲幅超過200％，雞骨草等個別品種年漲幅甚至達到400％~900％。

中國中藥協會種養殖專委會副秘書長、中康科技中藥大數據中心首席分析師賈海彬表示，這次中藥材價格的上漲幅度和上漲週期，在有數據記載的中藥材商品史上極為罕見。他說明，一般中藥材價格3年一個小週期，9年一個大週期。本輪週期已經持續11年，連漲3年。

根據《中國新聞週刊》引述北京中醫藥大學醫藥衛生法學教授鄧勇坦言，今年中藥材持續漲價的直接原因是遊資湧入與中間商囤貨炒作，遊動資本傾向於掌握中藥材生產資訊、價格資訊、交易資訊的經銷商、諮詢公司等合作，在充分把握產業資訊的基礎上，利用自身資金優勢大量囤儲中藥材，通過炒作與壟斷來控制價格，謀取暴利。

江蘇省醫藥協會中藥飲片專業委員會、廣東省醫藥行業協會6月也先後發佈文件，呼籲大陸官方儘快發布相關政策管控藥材價格。中國中藥協會於2023年7月8日也發佈倡議書，指出本輪藥材價格異常上漲，勢必給中藥行業健康穩定發展帶來不利影響，中藥行業必須予以高度關注。

據了解，2020年至今，大陸中藥材價格總體處於上漲態勢。據中藥材天地網統計數據，2020年1月1日至2022年12月1日的近3年中，沙苑子、龍骨、關黃柏、酸棗仁等多種中藥材品種價格翻倍上漲。其中，龍骨從最初的55元（人民幣，下同）／公斤漲至280元／公斤；酸棗仁從最初的205元／公斤漲至860元／公斤，沙苑子也從最初的24／公斤漲至150元／公斤。