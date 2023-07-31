郭鬼鬼獨自照顧女兒多年。（陳俊吉攝）

郭鬼鬼表示目前沒有追求者。（陳俊吉攝）

心動女孩隊長RainZ多莉、成員Ayako毛毛、麥卡貝主持人筠婷。（陳俊吉攝）

郭鬼鬼今（31日）與心動女孩隊長RainZ多莉、成員Ayako毛毛、麥卡貝主持人筠婷出席《蟬鳴 2023》藝術盛典。日前坦言有女兒的郭鬼鬼，今透露小孩就讀小學，她與女兒生父已經多年沒有聯繫，「我在懷孕時被家暴，我當初有備案。我覺得小孩是條生命，這個生命誕生一定有意義，所以我決定生下來」，她說她與男生沒有結婚，她也不希望用受害者姿態博取同情。

她透露懷孕期間就分開，所以多年來都是她獨自扶養，日前曝光有女兒，會覺得是被強迫嗎？她表示，雖然不覺得被強迫，但現在就曝光真的有點過早，「我一直跟她說你媽媽是服務業，不想要小孩心理還沒成長完全，怕她成長過程受到影響，我會加強她的心理方面教育 。」

目前的感情？她表示單身多年，「我都跟工作談戀愛，出道到現在我每天都要南北跑，沒有時間可以停下來跟一個人相處，而且不是所有人都可以接受我這個狀態，現在就是謹慎過濾身邊的人」，她也撒嬌說希望大家能在感情方面多給她一些空間。有追求者？她也說沒有，「可能大家都覺得我很難追，這是我最驚訝的地方，但其實真的沒有。」她最後也說可能是自己粗線條，沒發現身邊有人對她有好感。

視羅志祥為偶像的她，今引用他昨天在舞台上所說的「我們是帶給大家歡樂的角色，並不是帶給大家悲劇」，表示不管經歷了什麼樣的故事，她都會把悲慘的部分給自己，繼續把歡樂帶給大家 。

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