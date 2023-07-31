The Taliban burned musical instruments they said could misguide the youth and destroy society.



The group banned music when they were last in power in Afghanistan, in the late 1990s. https://t.co/KM6idfi3KP — DW News (@dwnews) July 30, 2023

阿富汗勸善懲惡部週末在赫拉特城（Herat）堆起火堆，焚燒沒收來的樂器和設備，他們認為音樂不道德。

法新社報導，「勸善懲惡部」赫拉特分部負責人穆哈加（Aziz al-Rahman al-Muhajir）表示：「推廣音樂會導致道德淪喪，演奏音樂則會導致年輕人誤入歧途。」

塔利班（Taliban）2021年8月掌權後，不斷訂定反映伊斯蘭嚴格教義的法律和規範，包括禁止在公共場合演奏音樂。

29日焚燒的樂器價值數百美元，多半是從市內婚禮禮堂沒收得來。

焚燒的樂器包括1把吉他、2把弦樂器、1台風琴、一對塔布拉鼓（tabla）、擴音器和喇叭。

塔利班掌權後，女性首當其衝受到政府新規定的影響，包括必須戴頭巾才能到公共場所。

少女和婦女不得進入學校和大學，也被禁止進入公園、遊樂場和健身房。

上週，由於當局認為某些美容院要價太高或不符合伊斯蘭教義，全國有數以千計美容院關閉。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120731