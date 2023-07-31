阿富汗勸善懲惡部週末在赫拉特城（Herat）堆起火堆，焚燒沒收來的樂器和設備，他們認為音樂不道德。

法新社報導，「勸善懲惡部」赫拉特分部負責人穆哈加（Aziz al-Rahman al-Muhajir）表示：「推廣音樂會導致道德淪喪，演奏音樂則會導致年輕人誤入歧途。」

塔利班（Taliban）2021年8月掌權後，不斷訂定反映伊斯蘭嚴格教義的法律和規範，包括禁止在公共場合演奏音樂。

29日焚燒的樂器價值數百美元，多半是從市內婚禮禮堂沒收得來。

焚燒的樂器包括1把吉他、2把弦樂器、1台風琴、一對塔布拉鼓（tabla）、擴音器和喇叭。

塔利班掌權後，女性首當其衝受到政府新規定的影響，包括必須戴頭巾才能到公共場所。

少女和婦女不得進入學校和大學，也被禁止進入公園、遊樂場和健身房。

上週，由於當局認為某些美容院要價太高或不符合伊斯蘭教義，全國有數以千計美容院關閉。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120731

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