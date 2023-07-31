今年第6號颱風卡努正朝日本沖繩地區行進，預計颱風暴風圈明天會相當接近沖繩本島及奄美大島，空中交通大受影響，逾百航班預計取消。

日本氣象單位呼籲民眾嚴防大雨、強風、大浪、滿潮。

日本氣象廳觀測，卡努今天上午10時中心位置在菲律賓東北方海面上，正以每小時15公里速度朝北北西方向前進，中心氣壓960百帕、近中心最大風速每秒40公尺、最大瞬間風速每秒55公尺。

根據預測路徑圖，卡努可能在8月2日上午通過沖繩本島往西北方向行進，8月3日到4日上午9時中心位置在台灣東北方外海，預估8月4日起朝東北方向移動。

「沖繩時報」（Okinawa Times）報導，沖繩氣象廳預計在今天中午過後，對大東島地方發布暴風警報；今天晚間以及明天凌晨料將分別針對沖繩本島部分地區以及久米島發布暴風警報。

沖繩氣象台預測，沖繩本島多處明天會降下一小時50毫米的滂沱大雨，且可能出現「警報級」豪雨，呼籲民眾留意土石流、低窪地區淹水，以及河水氾濫。沖繩氣象台也預測，截至明天上午6時，沖繩本島中南部、北部、久留米島的24小時累積雨量可能分別達到100毫米。

沖繩地區沿岸海域今晚料將開始出現長浪及大浪。今天大東島地方浪高預估達10公尺、沖繩本島中南部、北部、久留米島預估為6公尺。明天沖繩本島中南部、北部浪高可能達11公尺、大東島地方10公尺、久留米島9公尺。

日本放送協會（NHK）報導，颱風卡努來襲導致航班大受影響。日本航空（JAL）今天取消沖繩縣、鹿兒島縣等67個起降航班，全日空（ANA）今明兩天也預計將取消沖繩縣起降的73個航班和124個航班。（譯者：楊惟敬∕核稿：劉文瑜）1120731