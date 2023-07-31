教育部推動「友善提供多元生理用品計畫」，明（1）日起，在全國各級學校及10處部屬場館，針對9.5萬名不利處境學生、或未隨身攜帶生理用品而有急需的學生及進入部屬場館民眾，提供多元生理用品，並於校內及部屬場館設置定點提供急需取用。

教育部表示，「友善提供多元生理用品計畫，今年投入預算計新台幣1億200萬元，自113年度起每年固定編列預算約2.5億元。

教育部長潘文忠表示，友善提供多元生理用品計畫是性別平等教育的一環，除考量弱勢孩子不好意思說出口的需求，也希望能促進師生之間更多的討論與深入思考，學校用行動實際來支持校園的多元需求，促進校園容納也互相理解不同性別的觀點。

教育部表示，針對高級中等以下學校不利處境學生，各縣市及國教署所轄學校皆已完成取用規劃，依照各縣市規畫不同，學生可直接取得多元生理用品，或持紙本／電子票券、禮物卡至超商、超市或賣場等通路進行兌換。

公私立大專校院不利處境學生，教育部於5月修正發布「大專校院弱勢學生助學計畫」，以該助學計畫對象為主，將多元生理用品納入計畫內的生活助學金補助範圍，學生可至販售場所選購生理用品。

此外，針對有緊急需求使用的學生，可於校內健康中心、系所辦公室、宿舍等地定點取用，也可至定點販售機或超商選購多元生理用品。除校園外，教育部10處所屬場館也於服務台、醫護站、廁所等設置定點因應入館民眾急需取用生理用品，館所內也有搭配定點販售機或超商販售。

教育部表示，將持續推動人權、性別平等教育，並深化校園月經教育，結合民間團體、網絡資源，製作國小、國中及高中教學示例（教材包）及教學影片，增進學生相互理解與包容，建構友善的學習環境。