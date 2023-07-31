新竹女中研擬改隸為陽明交通大學附設新竹女中，遭竹女校友發起連署反對，身為校友的民眾黨立委賴香伶也表態反對；長期深耕新竹地區的立委指出，現在最重要的就是要先停止改隸程序，重新廣泛蒐集意見，期待兩校未來能妥善溝通，促進大新竹教育資源的提升與優質化。

立委表示，肯定陽明交大和新竹女中推動大新竹地區高中與大學合作的用心，但兩校在尚未充分蒐集利害關係人的意見，沒有充分說明計畫內容，也沒有就改隸的利弊提出具體評估的情況下，就貿然啟動改隸程序，才會造成來自校友和社會各界的強烈擔憂。

立委表示，反對竹女改隸的連署，在短短3天內就突破4000人，顯示從產業界、學術界到社會各領域的新竹女中校友，已經有非常多的意見認為沒有必要改隸，陽明交大和竹女校方卻並未提出充分的理由，說明改隸的必要性與可行性。

立委指出，大學落實社會責任，提升大新竹高中職的科學與科技教育的軟硬體，促進高中生的國際交流，強化高中職與大學教職員生及產業界的合作，這對於新竹來說當然都是非常重要的議題，但不必透過改隸，很多事情現在就可以做，反而是改隸會不會造成資源過度集中在單一學校，會不會影響高中端的教學自主性，影響學生的多元適性發展，這都還需要更審慎的評估。

立委表示，公共政策提出重要在於務實，大新竹地區高中職教育目前最迫切的議題，就是因為人口成長造成班級數與學校不足的問題，要提升新竹高中職教育的質和量，在地的大學是關鍵的角色，教育部也應該更積極參與，扮演整合的角色，促進大學與高中職的合作，均等提升大新竹各地區的教育資源。