【全程字幕】挺郭？彰縣議長謝典林退出國民黨 侯友宜6字回應了 @ChinaTimes ​

彰化縣議長謝典林今（31）日凌晨，突然在臉書宣布退出國民黨，稱「不希望再有讓有心人見縫插針的機會」。對此，國民黨總統參選人侯友宜表示尊重，但坦言令人遺憾。

侯友宜是繼2007年前總統馬英九以總統參選人身分訪日後，國民黨再次有總統參選人造訪日本。此行除了拜會日本國會議員、日本台灣交流協會、僑界友人，侯友宜也將接受日本媒體NHK、朝日新聞的專訪。

侯友宜首站赴東京媽祖廟，針對謝典林退出國民黨，他受訪時強調予以尊重，但令人遺憾，「我會堅定自己的步伐，勇者無懼繼續往前走。」

陪同侯友宜前往日本的國民智庫執行長柯志恩則指出，謝典林的姊姊、藍委謝衣鳳已做出回應，就誠如侯所提到的，一切都是尊重，但還是會有遺憾，現在是國民黨最重要的關鍵時刻，大家都希望能夠修整步伐齊心向前。

柯志恩坦言，有人有不同的想法，會給予尊重，這也是侯友宜還有團隊的心境，他們會面臨所有的挑戰，穩固地往自己的目標前進。