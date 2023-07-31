青年與長輩的共舞有創意又用心，透過線上社群轉發分享青銀故事，讓本屆有來自全台各地的多元團隊參賽。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

台北仁濟院和仁濟安老所為達跨世代融合與互動交流為目標，共同舉辦「第七屆青銀嘻哈街舞大賽」，即將於8月10日結束徵件。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

2023青銀嘻哈街舞大賽徵件倒數中，最少2人即可成團，且報名簡單免費，快來和家裡的爺爺奶奶或者喜歡跳舞的長輩們一起來挑戰。(主辦單位提供／李侑珊台北傳真)

隨著台灣社會老年人口比例逐漸攀升，對於長者相關議題的關注日益增加。為培養青少年世代進入到老人關懷，台北仁濟院和仁濟安老所為達跨世代融合與互動交流為目標，共同舉辦「第七屆青銀嘻哈街舞大賽」，即將於8月10日結束徵件，呼籲愛跳舞或者想與長輩共舞創造回憶的朋友們把握時間參賽，趕快上傳青銀共舞短影片，分享自己的青銀故事，就有機會拿好禮。透過「街舞」做為世代共融的媒介，也讓參與青年與長輩有良好的互動，共同創造人生美好的經驗與回憶。

「第七屆青銀嘻哈街舞大賽」大賽自6月底開始徵件，比賽形式採取線上徵件模式，每組至少須包含一名60歲以上的長者和一名16到35歲的年輕人(青銀組合)，透過拍攝30至60秒青銀共舞短片，並上傳至Facebook或Instagram於公開貼文中寫下「隊伍名稱與隊伍簡介」，於貼文內標註兩項指定主題標籤(Hashtag)＃第七屆青銀嘻哈街舞大賽與＃仁濟與你支持青銀共好，最後填寫表單（https://reurl.cc/o731yD）即可免費報名。

台北仁濟院和仁濟安老所期待藉由「青銀嘻哈街舞大賽」，為跨世代交流搭建了一座連結的橋樑，這不僅是一場街舞舞蹈比賽，更可以讓樂齡長輩與年輕人一同展現自信與魅力，共同完成目標！也呼籲長輩能勇敢追求內心熱愛的事物，不該受到年齡與傳統框架的局限，同時也強調互相交流與陪伴的重要性，呼籲年輕朋友把握與親人相處的時光，增進跨世代交流情感。

這次活動也吸引了來自各行各業、跨世代的多元團隊踴躍參與，例如房東與房客，但感情如同一家人的青銀組合「房東一家人」，一群熱愛舞蹈的原住民耆老所組成的「北原瘋嘻哈」，還有來自台中一群愛跳街舞的青年與姐姐們組成的「嘻嘻哈哈JJ團」等，展現了青銀夥伴們的熱情與活力。

想做的事就勇敢去做，「第七屆青銀嘻哈街舞大賽」鼓勵長輩們不僅能跳出自己的風采，更在生活中無懼年齡的界線，堅持追求夢想和熱愛的事物。這場賽事不僅串聯了年輕與長輩之間的感情，更啟發了每一位參賽者的勇氣和自信，讓仁濟邀請您一起支持青銀共好。欲了解更多活動詳情，歡迎前往活動資訊網頁（https://reurl.cc/8jVo07）或關注台北仁濟院的粉絲專頁（https://www.facebook.com/tjciorg）。