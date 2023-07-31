巴爾的摩金鶯2016年以來首度在單季例行賽力壓紐約洋基，雙方原先戰成6勝6負平手，金鶯在31日本季最後對戰大勝。金鶯也是自從2016年之後就沒有打進季後賽，他們暫領先光芒1.5場勝差，有機會以美東冠軍之姿重返榮耀（前一次拿下分區冠軍是2014年）。

洋基主砲「法官」賈吉（Aaron Judge）復出，不過總教練考量疲勞在此戰讓他休兵，賈吉沒有在小聯盟2A打復健賽，他是直接回歸大聯盟，第2戰對金鶯轟出全壘打。總教練布恩（Aaron Boone）說：「他做得很好，他在打擊區看來真的很棒。」

這場是美國全國轉播的比賽，金鶯主場坐滿37429位觀眾，首局就海灌7分奠定勝基。洋基先發投手塞弗瑞諾（Luis Severino）非常慘烈，一登板連續被6人上壘，包括5安打1保送，以及弗雷瑟（Adam Frazier）讓觀眾起立歡呼的3分彈。

洋基包爾斯（Jake Bauers）第3局轟出陽春炮，第4局又二壘打得分，但是投手塞弗瑞諾4局下又失兩分，總計3.1局失9分吞下慘敗，個人2勝5敗，自責分率7.49非常糟糕。金鶯終場9比3大勝。《紐約郵報》指出，正在美東墊底的洋基，交易截止日前不完全是買方，可能會買賣同時進行。