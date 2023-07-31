新冠肺炎進入後疫情時代，疾管署上周五修訂抗病毒藥物莫納皮拉韋 （Molnupiravir）的使用條件，從原先「可降低死亡率建議使用」及「條件下使用」兩項，改為「有條件下使用」，引發基層醫師不滿，認為這是因為大量倍拉維（Paxlovid）將過期而採取的作法。

疾管署對此回應，效期至8月的倍拉維僅744人份，並無大量藥品過期的情形。因「莫納皮拉韋」對人體的長期危害行無法確認，才會修改使用條件。

基層醫師近期指出，莫納皮拉韋效果不如「倍拉維」，但與「倍拉維」可能出現交互作用的藥物超過上百種，例如治療心律不整等藥物，新制上路後，應讓不少基層醫師困惑，懷疑疾管署應有大批倍拉維即將過期，才會限制醫師使用莫納皮拉韋。

根據疾管署統計，目前倍拉維全國總庫存量約38萬人份，藥物保存有效期限介於今年8月至明年12月底間，其中效期至今年8月底的藥物僅744人份，佔總庫存量的千分之2，而倍拉維每日全國總使用量為1400人份，並無質疑所述「大批倍拉維即將過期」的情形。

根據世界衛生組織（WHO）建議，倍拉維在預防高風險確診個案的效能優於莫納皮拉韋，且治療可能引發傷害的疑慮少，因此強烈建議以倍拉維為治療非重症但有高住院風險之COVID-19確診個案的優選藥物。

莫納皮拉韋的作用機轉包括使病毒發生致死性突變，可能導致基因毒性、引發病毒抗藥性、新的病毒變異株等傷害，但目前缺乏臨床實證，長期危害尚無法確認，因此將其列為有條件建議使用於治療非重症，但有極高住院風險的新冠肺炎確診個案，並建議應採取相關的配套措施以減少藥物可能造成的危害。

疾管署強調，基於藥物效果臨床實證，建議不需用氧且具重症風險因子的病人，優先使用的口服抗病毒藥物為倍拉維，莫納皮拉韋則建議在無法使用其他建議藥物時使用。本次調整用藥條件是為提供更佳的治療建議，請各界本於事實，減少不當臆測，共同為國人提供更良好的醫療照護，降低重症，減少死亡。