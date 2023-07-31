國民黨總統參選人侯友宜今天展開為期3天的訪日「友誼之旅」，首站參拜東京媽祖廟，並由關東信賴台灣之友會顧問、東京媽祖廟董事長詹德薰親自接待，不過詹上月才牽著民眾黨主席柯文哲的手喊凍蒜，今則緊握侯的手高喊凍蒜，對於若被侯找當顧問是否願意？詹德薰說「有邀請的話我當然」，而侯友誼強調，詹是日本華僑界響噹噹的人物，近50幾年來幫助很多人，很多好朋友來日本都會來找他。

侯友宜今中午抵達東京羽田機場後，首站就啟程前往東京媽祖廟，由東京媽祖廟董事詹德薰親自接待，一行人先進行閉門會談後開始進行參拜，現場僑界支持者則高喊「侯友宜凍蒜、侯總統好」，離開台灣媽祖廟後，侯友宜一行出席將特別專程拜訪由近300名日本跨黨派國會議員組成的日華議員懇談會。

詹德薰今年4月接下日本關東地區信賴台灣之友會顧問書，6月初台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲拜訪該廟時，詹德薰出面接待時喊「凍蒜」，今日接待侯友宜時互動熱絡，也緊握侯友宜的手高喊「凍蒜」，並預祝侯友宜能高票當選。

侯友宜表示，詹德薰熱心公益，尤其在日本僑界裡面，照顧台灣人、華人做了很多協助跟幫忙，所以將在外交跟經濟很多需要幫忙的台灣人他都會盡全力。侯相信，以詹德高望重，都可以做更多幫助國人在日本發展的事業，大家一起努力。

侯友宜指出，其實詹德薰跟很多台灣好朋友們都非常熟悉，也是台灣人非常敬重，在日本華僑界裡面「響噹噹」的人物，因為詹在這50幾年來，就是幫助太多的人，所以很多朋友到日本第一站，都會來向詹德勳來學習，謝謝他為我們做了很多的事情。

對於被認為是否拔樁行程，侯友宜強調，大家都是朋友，我們都是一起為中華民國而努力，為台灣這塊土地奉獻，尤其在日本經營發展，令人敬佩 ，是我們敬仰的人。

媒體追問詹德薰若被侯找當顧問是否願意？詹德薰說「有邀請的話我當然」，他笑稱，他都是有人邀請他就會當；對於有沒有最希望誰當選，詹德薰表示，那一票投下去就自己決定。