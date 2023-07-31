桃園限定優惠。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

三項好玩卡推薦主題遊程。(觀旅局提供／蔡依珍桃園傳真)

桃園市政府觀光旅遊局結合基隆、台北及新北市，合作推出升級版的景點暢遊卡，囊括4縣市共30處熱門旅遊景點，8月1日正式開賣，不論是親子風、網美風、大自然風的旅程都能一卡滿足，首次新增的桃園8個景點，包括茶金拍攝場景大溪老茶廠、全台首座都會型水生公園Xpark、小孩最愛的小人國和埔心牧場、以及一秒到日本的手信霧隱城等，憑卡6景點免費玩、2景點購票優惠，把握暑假暢遊玩透透。

桃園市觀光旅遊局長周柏吟表示，景點暢遊卡8月1日正式上線開賣，同時為了迎接即將開幕的世界客家博覽會活動，桃市府也積極向業者爭取加碼優惠，享受桃園新加入場館的限定加碼優惠好康。

周柏吟表示，景點暢遊卡依使用天期，分為2日、3日及4日三種版本，除了提供遊客可依自己的時間選擇外，可暢遊的旅遊景點從原來22個升級為30個熱門景點，單就桃園新加入的8個景點，立刻為好玩卡加值1110元門票優惠，加量不加價，全部30處景點門票優惠價值超過5000元，滿足大家暑假期間旅遊省錢又好玩的期待。

北北基桃也聯手推出三項好玩卡推薦主題遊程，包括：總價值$920【二日親子旅遊】，使用卡片現省$270，【三日閨密文青遊程】（總價值$1300，使用卡片現省$450）及【四日情人甜蜜蜜遊程】（總價值$2290，使用卡片現省$1240）。

配合近期即將到來的七夕情人節，周柏吟推薦四日遊程玩法，首日先到小人國主題樂園，參觀縮小版的世界建築物及體驗遊樂設施，接著前往客家茶文化館，體驗製茶及感受六國茶屋特色，然後再到令人拍照模式停不下來的手信霧隱城。第二天早上到浪漫幸福的富田花園農場，近距離一睹萌寵明星-草泥馬，午後來到復古婚紗拍攝的熱門場館~大溪老茶廠，晚上參加Xpark的七夕許願活動。第三天來到新北的淡水情人塔觀賞夕陽美景、紅毛城觀賞淡水美景。最後第四天到台北市立動物園遊玩，再至貓空纜車飽覽台北山城景致，走進貓空品茶，傍晚至美麗華摩天輪欣賞夜景，留下甜蜜美好回憶，結束豐富精采的四日旅程。

上述四日遊程共去了11個暢遊卡景點，總價值2290元，超值現省1240元，非常推薦民眾來桃園旅遊使用暢遊卡，深度探索體驗，看見桃園多元魅力，大家可憑卡體驗北台灣觀光特色與城市魅力，同時發揮旅遊紅利價值。

此外，為方便遊客輕鬆購卡，提供實體及線上通路兩種購買通路，其中實體通路，採即買即取方式，可在台北捷運台北車站、西門站、松山機場站、雄獅旅遊-台北站前門市、桃園捷運A12機場第一航廈站、A13機場第二航廈站及A18高鐵桃園站等7處購卡使用。

線上通路可在Klook、GetYourGuide、雄獅、ibon、Gomaji及太金等購買，或至北北基官網線上購卡，隨時想玩隨時能購買，民眾可於預約後，選取方便的地點預約取卡，取卡地點包括：捷運台北101／世貿站旅遊服務中心、雄獅旅遊桃園機場第二航廈入境大廳、機場捷運A1台北車站旅遊服務中心、松山機場旅遊服務中心、台北車站旅遊服務中心及高鐵桃園站旅服中心等6處。

此外，桃捷公司也推出「基北北桃二日／三日景點暢遊卡」的優惠套票組合，即日起在7-11超商ibon機台或kkday網站可購買，歡迎大家在世客博活動期間規劃北臺灣旅遊，搭機捷來桃園進行一趟客家小旅行。

更多好玩卡優惠訊息，請上桃園觀光導覽網(http://travel.tycg.gov.tw/)查詢。