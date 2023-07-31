米斯特主要從事中性服飾、鞋類及配件商品之設計開發及銷售，先自電商做起，隨後切入實體，目前全台門市逾50家，旗下包括平價男裝品牌「Life8」、大眾服飾品牌「ALL WEARS」、戶外休閒服飾品牌「WILDMEET」三大自有品牌，以「多品牌、全通路」策略積極搶市，實收資本額1.4億元，董事長林瑞豪、總經理林瑞達，設立日期為99年10月12日。

在品牌策略貢獻下，米斯特6月營收6,589.6萬元，月增19.42％、年增72.22％，創下歷史單月次高紀錄，累計上半年營收3.68億元，較去年同期大幅成長72.77％，亦寫下同期新高，並一舉超越去年前三季營收表現。

而展望今年，米斯特旗下新品牌「EVENLESS」順利推出，首間實體門市7月即將在臺中新光三越開幕，瞄準百貨業下半年銷售旺季，下半年四大品牌均將持續展店，下半年營收動能可期。